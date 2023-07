En dos años y medio de pandemia, nadie se quedó sin una cama de hospital: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a la candidatura presidencial por Morena, defendió el sistema de salud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que durante la pandemia “nadie se quedó sin una cama de hospital”, de acuerdo al fragmento de una entrevista que ha sido ampliamente retuiteada a partir de este sábado.

La mejor campaña de la oposición es que Claudia hable, mucho, en foros, templetes y entrevistas



Enojona, regañona, soberbia, incapaz de cualquier asomo de autocrítica, llena de coraje y resentimiento contra aquellos que no aman a su señoruD83DuDC47uD83CuDFFCuD83DuDC47uD83CuDFFCuD83DuDC47uD83CuDFFC



pic.twitter.com/uti2rRecaM — Max Kaiser (@MaxKaiser75) July 22, 2023

La morenista se advierte molesta cuando la entrevistadora le cuestiona por el momento en que “desmarcarse” del presidente Andrés Manuel López Obrador, para después proceder a enlistar una serie de preguntas que esperaría de la entrevistadora sobre los logros del gobierno de la 4T.

El video de 1:40 minutos forma parte de una entrevista de quince minutos que dio Sheinbaum al medio digital de Aguascalientes BI Noticias, y fue realizada el 7 de julio, pero a partir de la tarde del sábado fue viralizada en redes sociales.

“¿En que momento va a desmarcarse de lo que se ha hecho o se ha venido haciendo con el presidente?”, lanza la entrevistadora, a lo que la aspirante a sucesora responde con firmeza:

“No me quiero desmarcar”, dice Sheinbaum, a lo que la entrevistadora repregunta: “¿O sea que todo se ha hecho bien?”.

Ante el cuestionamiento, la aspirante a candidata responde que “hay cosas que faltan, pero un asunto así de que ahora resulta que yo voy a deslindarme”.

Sheinbaum procede entonces a defender al gobierno de López Obrador empezando por el sistema de salud, para sostener que “en dos años y medio de pandemia, nadie se quedó sin una cama de hospital”, que se aplicaron vacunas contra el covid gratuitamente “de una manera excelente”, así como que “es muy difícil levantar un sistema de salud” después de que el gobierno actual lo encontró “muy deteriorado y que después de dos años y medio de pandemia”, y que eso no lo dice lo que llama el bloque conservador.

“¿Qué es lo que yo digo? Tenemos que fortalecer el sistema de salud. ¿Qué voy a hacer? Fortalecer el IMSS-Bienestar, que es el sistema de salud que se está creando ahorita para garantizar la salud de las mexicanas y los mexicanos”, dijo la morenista.

Sheinbaum pasa a sugerir que la entrevistadora le preguntara por otros logros de la 4T como la planta solar en Puerto Peñasco, Sonora, y la nacionalización del litio, temas que ella aplaudiría.

El video posteado no incluye otros temas, como la conclusión de la respuesta a la entrevistadora, en la que Sheinbaum reitera su lealtad al presidente López Obrador.

“¿Dime en qué me quiero deslindar? Han sido cuatro años y medio en los que ha habido cambios importantísimos y, por supuesto, que la segunda fase que viene tenemos que fortalecer lo que ha habido y caminar hacia el futuro del país”, apunta.

Entre los temas que la entrevistadora de BI aborda resaltaron el de la inseguridad del país, a lo que Sheinbaum respondió que en la Ciudad de México logró disminuir la incidencia delictiva y replicó el discurso presidencial que sobre la persistente violencia, la responsabilidad está en el ex presidente Felipe Calderón por lanzar la “guerra contra el narcotráfico” y en nombrar a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública.

Ante el cuestionamiento de si está de acuerdo con el discurso presidencial de “abrazos y no balazos y de acusar (a los delincuentes) con sus papás”, Sheinbaum sostiene que “se minimiza mucho el discurso del presidente”, que tiene como fondo contrarrestar la guerra contra el narcotráfico, y que “se está desacelerando la velocidad de esa terrible violencia”, heredada.

“Cuando se habla de abrazos y no balazos, es en contradicción a la guerra. Nosotros queremos la paz, nosotros no queremos la guerra, no más guerra contra el narco eso fracasó y nos tiene en el momento en el que estamos viviendo”, sostuvo Sheinbaum.