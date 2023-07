Adán Augusto da su respaldo absoluto a Cuauhtémoc Blanco y pide unidad a morenistas disidentes

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Adán Augusto López Hernández, rodeado de morenistas que se han declarado en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, dio un respaldo “absoluto” al exfutbolista: “es nuestro amigo, no podemos ser tan mezquinos para negarle nuestro apoyo, si le va bien al gobernador nos va bien a todos”, dijo este lunes al final de su evento en Cuernavaca.

Luego de que recorrió el municipio de Axochiapan, al oriente de la entidad en los límites con Puebla, se trasladó a Cuautla para un evento de 10 minutos en la tumba de Emiliano Zapata, en la conocida plaza del Señor del Pueblo y una asamblea informativa en Tlaquiltenango, el exsecretario de Gobernación desconcertó a todos los que le acompañaban en el templete en la Alameda Solidaridad de Cuernavaca:

“Les quiero pedir algo y se los pido de todo corazón, debemos estar unidos, tenemos que estar juntos, más allá de las diferencias políticas entre compañeros, que se valen, lo que no se vale es que nos metamos el pie y nos ahorquemos. Es el último tramo en el camino de Cuauhtémoc Blanco, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, porque de eso depende que continue la Cuarta Transformación en Morelos con quién sea, con quién ustedes decidan, pero tiene que ser todos unidos, porque si no, no nos va a servir”, dijo.

Las caras de los diputados y diputadas locales y federales, así como consejeros de Morena no escondieron la molestia, pues el mandatario mantiene un pleito casado con una buena parte de Morena, misma que está dividida, pues una parte la conduce el propio medio hermano de Blanco Bravo, Ulises Bravo Molina y la otra se va por la libre con la presidencia del Consejo Político Estatal.

Al final del evento, se le preguntó qué pensaba de la inseguridad en Morelos, entre gritos y demandas de selfies de sus seguidores, Adán Augusto respondió: “se está trabajando para ganarle la batalla”.

Se le inquirió entonces sobre el respaldo dado a Cuauhtémoc Blanco en el evento: “Cuauhtémoc Blanco es nuestro compañero, nuestro amigo y no podemos ser tan mezquinos como para regatearle el apoyo al gobernador, si le va bien al gobernador, le va bien al estado”, dijo. Y las diferencias en Morena, se le insistió: “Por eso hicimos un llamado a la unidad, contestó lacónico y siguió.

Previo al evento, cuando el aspirante a la presidencia de la República llegaba al encuentro en Cuernavaca, los organizadores pidieron al personal del INE identificarse. Luego, leyeron en al menos dos ocasiones el acuerdo del organismo que supuestamente impide que actos como el de esta tarde se convierta en acto anticipado de campaña. “Si alguien tiene propaganda que promueva a algún aspirante, le pedimos que la retire”, dijo hasta dos veces el animador.

Canción de los Ángeles Azules versión Adán Augusto

Acto seguido, en las bocinas de sonido comienza a escucharse una canción con la melodía de 17 años de Los Ángeles Azules pero la letra dice: “Para presidente Adán Augusto, Morena es la respuesta. Adán Augusto López para Presidente, lo quiere la gente. Adán Augusto López piensa en la gente, Adán por Morena”. En tanto, a lo largo del evento las miles de personas que acudieron al evento expresaban a gritos: “presidente, presidente, presidente”.

Todos los eventos de Adán Augusto López Hernández en Morelos comenzaron con una hora y media o hasta dos horas de retraso. A Axochiapan, al oriente de Morelos, en los últimos 53 años sólo lo han visitado un candidato a la presidencia, Luis Echeverría Álvarez, en 1970; Andrés Manuel López Obrador en 2005, previo a que hubiera campaña electoral; y ahora el exsecretario de Gobernación, aunque en este ejercicio inédito de pre-precampaña.

A Cuautla sólo llegó a montar una guardia de honor, pues el evento estaba programado en la tumba del general Caudillo del Sur a las 12 del día y en realidad llegó hasta las 2 de la tarde. El aspirante montó una guardia de honor rodeado de autoridades locales y federales, incluida una regidora de Cuautla, Carmen Genis, vieja activista contra la inseguridad. Se guardó un minuto de silencio y se fue. La gente que lo esperó dos horas se marchó decepcionada de no recibir un saludo.

Discurso repetitivo

Luego de se fue a la zona sur y en Tlaquiltenango, fue recibido por el presidente municipal Carlos Franco y su cabildo en pleno. Ahí como en sus demás actos repitió el mismo discurso, “López Obrador ha sentado las bases de la transformación”; “venga quien venga la pensión universal se queda porque es un derecho y una obligación constitucional”; “yo no presumo a Andrés Manuel, él me presume como su hermano y yo me dejo querer”.

En todos los actos de este lunes se lanzó contra Vicente Fox, a quien llamó “chachalaca grandotota de Guanajuato” y condenó por llamar “huevones” a quienes reciben programas sociales.

“Pues ese, yo no sé en qué estaba pensando, estaba aconsejando a su candidata (Xóchitl Gálvez) ¿saben lo que dijo? Dijo que quiere que regresen la pensión para los expresidentes de la República. Decían unos ‘quiere su cocol’. Y de una vez dijo que se le quiten los programas sociales a todas las personas, yo no voy a utilizar la palabra que él dijo para referirme a ustedes (huevones). El zángano es él, que respete al pueblo, porque nunca le ha tenido cariño al pueblo”.

Para el evento en Cuernavaca se llevó a cabo uno de los llamados “operativos de movilización” que antes se conocía como acarreo. Unas 200 unidades del transporte colectivo inundaron la avenida Plan de Ayala a la altura de la Alameda Solidaridad. Ahí fueron transportadas personas de varios municipios de la zona metropolitana. El último evento que tuvo el aspirante fue un encuentro con sociedad civil en un salón del municipio de Jiutepec.

La diputada local Paola Cruz y la diputada federal Alejandra Pani acompañaron todo el recorrido. Además de la participación de los alcaldes de Axochiapan, Rodolfo Rodríguez Domíngues; y de Tlaquiltenango, Carlos Franco, quien incluso lo recibió con el cabildo en pleno. En Cuernavaca se sumaron varios diputados locales más de Morena.