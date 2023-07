La derecha no arrasó, no cayeron en su trampa: AMLO celebra resultado de las elecciones en España

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados de las elecciones en España, de las que destacó que la derecha no arrasó. “Felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo”.

Insistió en que está contento e ironizó con que “no me vayan a cepillar los del INE, los del Tribunal”.

El mandatario mexicano expresó que le dio mucho gusto “porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó eso, afortunadamente. Estoy contento y aclaro que es la derecha que no avanzó, porque algunos dicen la derecha extrema y yo digo que toda la derecha es extrema”.

Dijo que en el conservadurismo hay matices porque los que no se incluyen en los extremos, “se podría decir los moderados, no son más que conservadores más vivillos, más despiertos o más hipócritas, pero al final es lo mismo, lo importante es que no avanzaron y eso es muy bueno para España, porque es muy inhumano el modelo conservador, muy individualista”, es un modelo, afirmó, que da la espalda a los dolores de la humanidad.

El presidente mexicano recordó el procedimiento que sigue el proceso electoral español, que aún no se puede dar por concluido.

“No puedo hablar con Pedro Sanchez, presidente del gobierno español, porque de acuerdo a los resultados hay un procedimiento. Tiene el candidato de la derecha, del conservadurismo, solicitar que se le permita tener mayoría en el Congreso para gobernar, eso lo otorga el rey o es el que decide si se le autoriza para que busque los votos, en este caso los diputados que se requieren creo que son 169 para tener mayoría”.

Añadió que es el equivalente al PRIAN en España que necesitarían 176 votos, es decir siete más de los que alcanzaron, pero el resto de los partidos son parte del movimiento de izquierda, en general o son regionales, vascos, catalanes “que no están de acuerdo con el bloque de derecha, con el bloque conservador, si el que tiene más votos no logra tener los 176, entonces el segundo lugar, en este caso Pedro Sanchez del PSOE, buscaría tener los 176 y podría tenerlos. El asunto ahí es que los regionales independentistas van a querer que se llegue a acuerdos”.

Por esa razón consideró que no será un asunto fácil, porque cada partido tiene sus propias causas y para lograr una mayoría se necesitarán “ciertos acuerdos”.

También aclaró: “Si ninguno de los dos logra tener los 176 legisladores, entonces se tendría que convocar a nuevas elecciones, ese es el procedimiento”.

El presidente López Obrador también celebró porque acusó que hubo “muchísima propaganda de derecha, así como aquí también, y mucho manejo mediático, mucho control de medios de manipulación, que no de información, y encuestadoras que fallaron por completo. A Vox llegaron a darle hasta 70 escaños y se cayó por completo, a 33”.

Diferenció entre la cúpula española y el pueblo, al que felicitó porque afirmó que volvieron a demostrar “que tienen alma libertaria y que no quieren el autoritarismo, mucho menos el fascismo que se padeció durante la dictadura de Franco”.

En ese país, dijo, falleció Franco y continuó el franquismo y lo equiparó con el “neoporfirismo” en México y con que “ya no está Salinas, pero por mucho tiempo se mantuvo el salinismo como políticos. Por eso fue muy bueno lo de España”.