¿Trabajadores deben pagar su seguro médico? Esto fue lo que dijo Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el expresidente Vicente Fox pidiera que se le devolviera el seguro de gastos médicos si su correligionaria Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, gana las elecciones en 2024, la panista consideró que es posible que los funcionarios públicos lo paguen consiguiendo cuotas a precios competitivos.

La postura de Gálvez surgió en una rueda de prensa que tuvo lugar el viernes 21 tras una reunión con empresarios de Coparmex en Chihuahua en la que le preguntaron su opinión sobre las declaraciones de Vicente Fox durante una entrevista con Latinus en la que se quejó de tener que pagar 100 mil pesos mensuales por su seguro médico.

Al respecto, dijo:

La exalcaldesa de Miguel Hidalgo y comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígena durante el gobierno de Vicente Fox, dijo que ella paga 130 mil pesos mensuales a su seguro de gastos médicos y, ejemplificando con su caso, dijo que, si se contratara un seguro en paquete, un trabajador cuyo seguro costara lo mismo podría pagar 70 mil pesos.

Respecto de regresar las pensiones a expresidentes como también pidió Fox Quesada, Xóchitl Gálvez, se limitó a decir:

“Pues yo creo que AMLO sí lo necesitaría porque no sé de qué va a trabajar, no se le ha visto un ingreso. En mi caso yo no la necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años”.