AMLO promete no intervenir en la elección de rector de la UNAM, pero pide que se reforme

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Aunque reconoció que no debe meterse con la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para elegir al próximo rector, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la máxima casa de estudios se reforme y que José Narro, priista y exrector de la UNAM, deje de dirigir.

“Lo importante es que ya no decida Narro, porque dicen ‘somos autónomos’, sí, es como los candidatos independientes, si, independientes del pueblo, no del poder. Es la autonomía para decidir pensando en la educación que transforma, en la educación como práctica de la libertad. No el tener el control para tener influencias políticas y hasta hacer negocios al amparo de los cargos universitarios”, indicó.

Consideró que será la comunidad universitaria la que debe decidir sobre los cambios que requiere la UNAM. “No debo meterme, eso es un asunto que corresponde a los universitarios. Sí me gustaría que la UNAM se reformara, que se acercara más a la gente, más al pueblo porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos”.

El mandatario federal opinó que es una transformación que se debe lograr entre la comunidad y no permitir la corrupción “y otros vicios, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo y también el sectarismo, porque hay facultades donde las sectas dominan”.

Consideró que hace falta más profundidad en el análisis, la reflexión y las materias vinculadas a las ciencias sociales, que requieren una modificación, pero eso tiene que salir de los propios universitarios, por lo que se debe respetar la autonomía de todas las universidades.

No intervendrá, insistió, en ningún punto del proceso: “Nosotros no vamos a meternos en nada (…) Nosotros no nos metemos en nada, absolutamente. Nunca nos hemos metido, nunca ni cuando estábamos en la oposición, nunca”.

Señaló que “ojalá se mejore la UNAM, lo deseo, y todas universidades del país públicas y privadas, es muy importante la educación superior, toda la educación y tenemos que procurar eso”.

El presidente López Obrador criticó algunas facultades, como la de Economía, de la que dijo que “un grupo se apoderó de Economía y muy retrógradas, al principio engañaron de que eran progresistas, pero (Carlos) Salinas los cooptó y aquella escuela de Economía tan importante para el país se fue, se fue acomodando a la política neoliberal”.

Señaló que los dirigentes empezaron a obtener cargos en esa facultad, de la que señaló que “es muy difícil ahora que los egresados tengan una propuesta alternativa a la política económica neoliberal. No les enseñaron eso, muy lamentable”.

También se lanzó contra la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde es egresado: “Igual, pero está peor Economía. Y de derecho ni hablamos, imagínense que el Instituto de Ciencias Jurídicas lo han manejado egresamos de derecho del ITAM, con todo respeto”.

La elección en la UNAM

En noviembre próximo concluye el segundo periodo de Enrique Graue como rector de la UNAM, por lo que su Junta de Gobierno deberá emitir una convocatoria alrededor de dos meses antes de esa fecha.