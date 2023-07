“La intolerancia está relacionada con la derecha”: AMLO responde a acusaciones de Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lanzando besos y mostrando la señal de amor y paz el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones de la senadora Xóchitl Gálvez en torno a que Morena envía a personas para boicotear sus recorridos.

Afirmó que el llamado a todo a que se mantenga el respeto, “y ser muy partidario de la libertad, demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha, es como la mentira, es reaccionaria, la verdad es revolucionaria, es clarísimo”.

Aseguró que “la intolerancia está relacionada con la derecha”.

“No somos iguales, no hay que darles motivos para nada, y no hay nada que temer, no vamos bien, vamos requetebién, estamos bien y de buenas, entonces ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa sino debemos de ser más amables que de costumbre, afectuosos, no testear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos”, señaló.

Durante un recorrido por Oaxaca, Gálvez acusó que le enviaron “reventadores” que la recibieron con agresiones.