Xóchitl Gálvez dice que prefiere a Ebrard como contrincante porque “es más divertido”

PUEBLA, Pue., 25 de julio (apro).- Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, dijo que preferiría a Marcelo Ebrard como contrincante para debatir en los comicios de 2024, por considerarlo “más divertido”. De Claudia Sheinbaum, opinó que es muy seria, y de Adán Augusto López, que es “muy enojón”.

“La verdad es más divertido Ebrard, me la pasaría mejor con él, es bastante simpático, es un hombre preparado y la doctora (Sheinbaum) habría que aflojarla tantito para que no sea tan seria y nos tomemos la vida con más filosofía; con cualquiera de los dos. Adán Augusto, me parece muy enojón, ojalá no sea él”, respondió al ser cuestionada sobre quién preferiría como contrincante para debatir.

De Ricardo Monreal dijo que lo ve “lejos” en posibilidades de quedar como candidato, aunque señaló que se “lleva bien con él” desde que fue coordinador en el Senado.

En rueda de prensa, Gálvez también se manifestó a favor de la despenalización del aborto y expresó su apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+, temas que se contraponen a la ideología que defiende el Partido Acción Nacional, que forma parte del Frente Amplio por México.

"Yo hablo mucho con la iglesia, yo soy creyente, pero yo como política no tengo derecho a imponer mi moral sobre la moral de los demás. Yo no tengo derecho a juzgar a ninguna mujer…Más allá de lo que yo crea en lo personal, la Corte ha decidido el tema de la interrupción legal del embarazo y es un tema legal”, manifestó la también senadora.

“Pero también creo que no es posible que las mujeres mexicanas se la pasen tan mal cuando deciden tener un hijo, no hay estancias infantiles, no hay escuelas de tiempo completo, no hay una red de apoyo para las madres solteras. Qué fácil es decirles, aviéntate el paquete, cuando el Estado te deja sola", agregó.

En esta entidad, considerada la cuna del Yunque, una de las facciones políticas más conservadoras del país, Gálvez pidió a los políticos no sumarse a agresiones contra la comunidad LGBTTTIQ+ que ha sido víctima de violaciones a derechos humanos y crímenes de odio.

La aspirante presidencial afirmó que hasta hace unos meses no se vislumbraba en la escena nacional una posibilidad de competir por la presidencia, pero que su incorporación como aspirante ha dejado ver que “sí hay tiro”, por lo que muchos otros actores se están animado para participar en la contienda en los estados.