Adán Augusto llama “zángano” a Fox y critica que Televisa lo “desapareció” de sus noticieros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Adán Augusto López, cuestionó las declaraciones del expresidente Vicente Fox, lo llamó zángano e hizo una encuesta a los asistentes a su asamblea en la Ciudad de México para votar por la permanencia o no de programas sociales y la negativa a que regresen las pensiones a expresidentes.

“Ya empezó otro, lo voy a decir con su nombre y apellido. ¿Saben qué anda diciendo Vicente Fox? Le pidió a su candidata que regrese la pensión a los expresidentes de la República y que desaparezcan los programas sociales, porque dice que esos solamente son para lo que él es, no para lo que es el pueblo, para él que es un zángano”, dijo.

Durante la última asamblea de este miércoles, el aspirante dijo que Fox debería visitar pueblos como el de Tláhuac, “a ver cómo se trabajan las chinampas, que venga a ver cómo trabaja la gente ganándose la vida, para que entienda que el zángano es él, pues esa barbaridad anda diciendo”.

El exfuncionario federal aseguró que como ya se acercan los tiempos electorales, “los que no quieren a este movimiento popular, los que han combatido siempre a Andrés Manuel López Obrador, ya empezaron otra vez con su campaña de rencor, de odio, de menosprecio al pueblo de México” y “ya andan diciendo que se vaya de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se va a terminar la pensión universal para los adultos mayores”.

También dijo que aprovecharía para hacer una encuesta: “A ver ¿ustedes están de acuerdo en que regrese la pensión a los expresidentes? No. A ver la segunda pregunta, escúchenla bien. ¿Ustedes están de acuerdo en que se quede la pensión universal para adultos mayores e intentemos bajar la edad de 65 a 63 años? Pues, ahí está la respuesta. Ustedes mandan. El pueblo manda”.

Entre los mensajes que envió a los asistentes, en especial a los adultos mayores, es que ellos han sido la base de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y recordó el trato que recibía de medios de comunicación como Televisa.

“Pasamos un fraude electoral en el 2006” y acusó a la televisora de ayudar a imponer “a un espurio, a Felipe Calderón en la Presidencia de la República y ustedes, cuando Televisa lo desaparecía de las pantallas, ustedes estuvieron apoyándolo”. También dijo que en 2012 “Televisa fabricó a un candidato y lo impuso en la Presidencia. ¿Se acuerdan de que hasta esposa le consiguieron? Ahí estaban ustedes”.

Recordó que después del 2005, la televisora también “desapareció” a López Obrador al no mencionarlo para nada, porque aunque recorría el país, “ellos ni lo veían, ni lo escuchaban”.

López Hernández se comparó con el presidente al decir que Televisa le hace lo mismo, “yo no sé cuál será el temor. A mí ya no me sacan ni en las noticias, ni en las entrevistas de Televisa, pero les digo una cosa, no lo necesitamos. No me interesa”.