AMLO asegura que fue un montaje el supuesto asalto masivo en la autopista Orizaba-Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que fue un montaje la información de un bloqueo en la autopista Orizaba-Puebla y que derivó en un asalto masivo, lo cual expuso como ejemplo de lo que pueden detonar las redes sociales en cuanto a manipulación y noticias falsas.

“¿Se enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz?”, preguntó el mandatario federal, ante la respuesta afirmativa de algunos asistentes a la conferencia en Palacio Nacional, y aclaró:

“Sí, pues sí, es que estuvo muy difundido. Pues fíjense que tenemos información que no fueron ciertos los bloqueos, que fueron montajes que no se dieron; sin embargo, hubo una difusión —por eso les pregunté— en todas las redes, y el informe que tenemos es que no se asaltó de esa manera masivamente”.

Pidió a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez que informara.

“Estuvo en las redes la noticia sobre un asalto a automovilistas en la carretera, decían que eran 300 automovilistas que les cubrieron la salida y la entrada y que había asaltos a cada uno de los vehículos, y esta noticia fue falsa”, indicó.

La funcionaria expuso fue clara al exponer el caso al que se referían: “Hablaban sobre las carreteras que están en el estado de Veracruz y que van hacia Puebla. Eso fue falso”.

Incluso llevaron a cabo algunas acciones: “También estuvimos comentándolo con las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, y pues no, hubo sobrevuelo y no había ningún conflicto con automóviles. No se tuvo ninguna denuncia de ningún automovilista en esa zona”.

El hecho que confirman es un incidente en Veracruz con la quema de vehículos, pero fue en otra región y “relacionado con una organización social, por cierto, para una demanda. Y están bien identificados los que ocasionaron este delito”.

El mandatario federal alertó a la población que “hay muchas noticias falsas en las redes. Es que aprovecho esto también para que no nos dejemos manipular por estas noticias en las redes. No solo es en los medios convencionales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, no; también en las redes”.