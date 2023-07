AMLO debe ordenar la entrega de la información que Sedena le negó al GIEI: familiares de los 43

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi nueve años en Iguala, Guerrero, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la entrega de la información que ocultó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En conferencia de prensa para fijar su posición frente al sexto informe del GIEI presentado en la víspera por Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, quienes anunciaron su decisión de dejar el caso ante el ocultamiento de información, los padres y madres reconocieron la labor de los expertos en la investigación y exigieron a las autoridades que atiendan sus recomendaciones.

Luego de sostener este miércoles una reunión con el subsecretario Alejandro Encinas, en el contexto de la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), en nombre de los familiares de las víctimas, Cristina Bautista, Emiliano Navarrete y Mario González resaltaron que ya solicitaron formalmente una reunión con el presidente López Obrador “lo más pronto posible”.

Las voces de los familiares

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, confió que los padres de los 43 se sienten “tristes y enojados” porque, “a más de ocho años de la desaparición de sus hijos, “no se está cumpliendo la palabra del presidente”, plasmada en el decreto presidencial de diciembre de 2018, por el que se crean la Covaj y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Agradecemos a los expertos su ayuda, aunque se van sin alcanzar la verdad; nos sentimos muy tristes porque además no somos los únicos, somos miles los que estamos buscando a los nuestros, estamos desesperados”, dijo Cristina Bautista.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, destacó que después del informe presentado por el GIEI, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos no están dispuestos a aceptar otras conclusiones, por lo que exigió que se atiendan las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos como líneas de investigación.

“Vamos a seguir impulsando que se cumpla el informe que deja el GIEI, porque además es obligación del gobierno que se atienda”, dijo Navarrete tras recordar que la creación del GIEI formó parte de un acuerdo del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Padre de César González Hernández, Mario González acusó que el presidente López Obrador esta “fallando” a su palabra al no hacer nada frente al incumplimiento de la Sedena al decreto firmado en diciembre de 2018, por el que esa dependencia y otras más se comprometieron a entregar la información necesaria para esclarecer el caso Ayotzinapa.

“Ya basta de tanta cerrazón ¿Qué esconden? ¿Cuál es el problema de no entregar la información? La Sedena debe decir la verdad si tiene vergüenza. Urge una reunión con el presidente, no se vale jugar con 43 padres, nosotros y todo México tenemos derecho a conocer la verdad”, dijo González Contreras.

Ríspida reunión con Encinas

Durante la conferencia de prensa, familiares y representantes de organizaciones sociales reconocieron que la reunión de este miércoles con el subsecretario Encinas fue “ríspida”, y añadieron que la única demanda sobre la mesa fue la reunión con el presidente para exigirle que ordene a la Sedena la entrega de documentos negados al GIEI.

Ante la insistencia de los familiares, que no aceptaron hablar de supuestos avances en las investigaciones y que tampoco estaban dispuestos a aceptar otras conclusiones que no fueran las del GIEI, pues se sabe que el gobierno de López Obrador tiene otros datos con los que prepara otro informe, Encinas no tuvo más remedio que señalar que buscaría la reunión con el presidente.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, explicó que la petición de entrevistarse con el presidente se fundamenta en que “es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la máxima autoridad para decidir que se entregue la información”.

Resaltó que, dado que existe un decreto presidencial que ordena a la Sedena proporcionar toda la documentación relacionada con el caso, esa dependencia incurre en “un delito al no entregarla; está por verse si el presidente permite que el Ejército cometa ilícitos por no entregar la información”.

La responsabilidad de AMLO

Humberto Guerrero, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, apuntó que, después de que se ha divulgado el informe del GIEI, “no es posible darle la vuelta y hacer como si no hubiera pasado nada”, e insistió en que el asunto es responsabilidad de López Obrador, como comandante supremo de las fuerzas armadas.

Reiteró que para las familias resulta inaceptable otro informe que no sea el del GIEI y recordó que en agosto del año pasado el subsecretario Alejandro Encinas presentó un documento “sin sustento técnico”.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, llamó a las autoridades a “ponerse en los zapatos” de los familiares de los jóvenes desaparecidos, para entender la demanda de que la Sedena entregue la documentación que le fue solicitada.

“El GIEI ha dicho que los documentos son fundamentales para esclarecer el caso; por eso la exigencia de los padres y madres es sólo una: acceder a los documentos.”

La reunión con el presidente “es una llamado a que diga de qué lado va a estar el gobierno, del lado de la Sedena y la mentira o del lado de las víctimas y la verdad”, sentenció Aguirre Espinosa.