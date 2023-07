AMLO exhibe pagos que recibían los periodistas que lo acusan de poner en riesgo a aspirantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Serenos, morenos”, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la campaña que, insiste, emprendieron periodistas vinculados a Carlos Salinas de Gortari para señalarlo como responsable si algo le sucede a Xóchitl Gálvez, y exhibió los pagos que recibían en anteriores sexenios, por lo que el llamado es a no caer en provocaciones.

“Pero están muy desesperados, no sé si podríamos poner, para recordar, cuánto recibía López Dóriga y la señora Pagés y otros más del gobierno anterior, para explicar por qué llegan a estos extremos”, señaló.

El mandatario federal pidió a la población y a sus simpatizantes “con la transformación de México que no debemos caer en ninguna provocación”.

Insistió en que otras campañas, como la de hablar de una violencia desbordada en el país, mostrar que el peso se devaluaría o temas sociales, no les resultó y por eso ahora emprenden una más.

“Como no les sale nada, están desesperados y es importante que se sepa que son capaces de mentir, de calumniar y de crear ambientes enrarecidos. Eso también es muy característico de la derecha, generar odio y la violencia, no tiene que ver con la izquierda ni en México ni en el mundo. Siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha, el conservadurismo, siempre”.

Afirmó que en México hay pruebas suficientes de lo que sostiene, “baste decir que es en el periodo neoliberal en que se atreven a asesinar a un candidato, a Luis Donaldo Colosio”, y agregó que “en el tiempo que llevamos no ha habido represión y no va a haber represión, porque no somos iguales”.

Reiteró que quienes impulsan esta campaña, “esta guerra sucia, son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México” y su distintivo, dijo, es la vinculación “a la oligarquía corrupta que dominaba nuestro país”.

Entre las cifras que dio a conocer, entre publicidad y “otros servicios”, están Beatriz Pagés, para Editorial Cruzada SA de CV, con un monto total de 57 millones 204 mil 346 pesos; Raymundo Riva Palacio, para Estrictamente Digital SC, con 31 millones 134 mil 703 pesos; y Joaquín López Dóriga, para cuatro empresas, con 251 millones 482 mil 145 pesos.

“Casi todos recibían dinero del gobierno anterior y eso los tiene muy molestos, porque no les están saliendo las cosas, para fortuna del pueblo de México está bien la economía, hay bienestar en el país y estamos enfrentando el flagelo de la violencia.

Ayer se dieron a conocer resultados de Inegi sobre disminución de homicidios en los últimos tiempos. Hemos logrado reducir homicidios alrededor de 17%; robo de vehículo, en alrededor de 50%; robo general, 30%; secuestro, 65% menos”.