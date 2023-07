Lluvia, sillas vacías y un discurso a medias: así vivió Sheinbaum su mitin en la GAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fuerte lluvia que cayó la tarde de este miércoles en la Ciudad de México frustró la asamblea informativa que la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, programó en la alcaldía Gustavo A. Madero, pues miles de personas se fueron antes de su llegada y ésta dio un discurso de menos de la mitad del promedio que duran sus posicionamientos.

En lo que sería la primera asamblea masiva en la capital que gobernó hasta hace mes y medio, en las inmediaciones de la estación Campos Revolución de la Línea 1 del Cablebús, la exjefa de gobierno resaltó que “quiere mucho” a los habitantes de Cuautepec y de la GAM, “esta maravillosa alcaldía”.

Discurso de Sheinbaum. Foto: Montserrat López

Destacó que durante su administración en la CDMX se construyó en esa zona del norte de la capital una línea del Cablebús, algunos PILARES, una línea de Trolebús, la Línea 3 de Metrobús “totalmente eléctrica” y se resolvió un “problema importante en ciertas zonas de agua potable” y el vaso regulador para evitar inundaciones en la zona.

La exmandataria local dijo que hace cinco semanas dejó la jefatura de gobierno “con la anuencia de ustedes”; es decir, los capitalinos. No obstante, pese a que al inicio de las giras Proceso le solicitó en una entrevista conocer la encuesta en la que la exfuncionaria basa esa declaración, ésta no se ha dado a conocer.

Luego, dijo que va “muy bien en la encuesta” y que su intención es avanzar más en lo que ha hecho la Cuarta Transformación en la CDMX y el país. Entonces, aprovechó para citar la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares del Inegi: “Lo que sale en esa encuesta es que, con la Cuarta Transformación disminuyeron las desigualdades y disminuyó la pobreza en el país”.

Lo que no faltó en la mini asamblea fueron las porras de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los gritos de “¡pre-si-den-ta!” de las personas que soportaron la lluvia bajo paraguas, impermeables, lonas y lo que podían. Por ahí se escuchó uno que otro chiflido con el tono de “tu-tu-tu-tu-tuuuu”.

La lluvia ahuyentó a los asistentes. Foto: Montserrat López

Martes 8 de agosto, nueva cita

Desde cuatro horas antes de la cita programada a las 18 horas, miles de personas llegaron a la estación Campos Revolución de la Línea 1 del Cablebús para esperar a la morenista. Llevaban banderas y pancartas. Asistentes con paraguas. Foto: Montserrat López

Algunos llegaron desde alcaldías lejanas como Iztapalapa. “Nos trajeron en micros desde las dos de la tarde”, contó una asistente a la reportera.

A diferencia de muchas asambleas hechas en distintos estados al aire libre, en la de esta tarde los organizadores no pusieron ninguna lona para proteger a los asistentes, por ejemplo, como en la asamblea de ayer en Ecatepec, Estado de México. De haberlo hecho, la lona habría tapado la vista de la estación del Cablebús, uno de los proyectos de movilidad que más presume Sheinbaum por todo el país.

Tras la tormenta, -no "granizada" como la describió Sheinbaum-, los asistentes comenzaron a retirarse y, poco a poco, cada vez más sillas se quedaron vacías. A las 18:20 horas, cuando aún la morenista no había llegado, empleados del evento retiraron poco más de mil 500 en una sección del espacio.

Por la lluvia, retiran más de mil 500 sillas en el Campo Revolución en Cuautepec, alcaldía GAM, antes de iniciar la asamblea informativa de ?@Claudiashein?, programada a las 18 hrs. Es la primera en la CDMX desde que es aspirante presidencial de Morena Vía ?@proceso? pic.twitter.com/QY3Fy0cSOx — Sara Pantoja (@SaraPantojaF) July 27, 2023

Solo hasta que el animador dijo que Sheinbaum ya había tomado el Cablebús en la estación Ticomán y que estaba por llegar, decenas de personas se acercaron a las vallas metálicas por donde pasaría para alcanzar a tomarle una foto.

“En este caso nos cayó, la verdad, un tormentón, no se consideró la lona por alguna razón, pero pues hay que regresar a la GAM, porque la verdad, me dijeron los compañeros que había mucha gente temprano, pero con la granizada y la lluvia, pues ya no pudieron quedarse”, justificó en breve entrevista. Dijo que tratará de visitar entre cuatro y ocho alcaldías de las 16 de la CDMX en lo que resta sus giras por el país. Prometió regresar. Foto: Montserrat López

Bajo la lluvia que, ya para entonces era leve, la morenista se animó a hacer una votación “a mano alzada” para decidir la fecha en que regresará a hacer una asamblea informativa a Cuautepec. Tras varios minutos de preguntar a la gente, dijo que será el martes 8 de agosto a las 12 del día.