Ebrard presume ser la única “corcholata” que ha encabezado un operativo en Tepito

MORELIA, Mich. (apro).– El aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Causaubón, aseguró que a lo largo de su vida pública siempre ha seguido una línea guiada por la integridad, pues aunque “de repente cambias tu forma de pensar y puedes aprender”, aseguró que nunca ha sido “una veleta oportunista”.

El exsecretario de Relaciones Exteriores participó este jueves en el foro de seguridad en esta capital, donde señaló que ha sido “muy consistente” en los 23 años que lleva participando al lado de Andrés Manuel López Obrador, tanto en los momentos de persecución como cuando fue su sucesor en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México o como su coordinador de campaña en el norte.

Previamente, en rueda de prensa, Ebrard había reiterado que no se irá del partido en caso de no resultar designado coordinador de los comités de defensa de la 4T: “Yo formo parte de Morena y no tengo previsto irme a ningún lado; insisten mucho con eso y no sé por qué, (pues) Morena es mi partido, es mi casa”.

El único aspirante que encabezó un operativo en Tepito

Durante el foro, indicó que en materia de seguridad ha tenido buenos resultados porque se ha involucrado directamente en ese sector; “de los que estamos en la lista hoy, el único que se ha subido a una patrulla, el único que ha encabezado un operativo en Tepito para tomar La Fortaleza soy yo, nadie más”.

El exjefe de Gobierno de la CDMX destacó los avances de la administración del presidente López Obrador en la política social, con el que, consideró, “estamos avanzando hacia un país que tenga menos desigualdad que la que teníamos en 2018”, pues hoy los hogares mexicanos tienen más ingresos, los programas sociales llegan a un número mayor de personas y las familias más pobres tienen un ingreso constante 20% superior, además de que la tasa de homicidios va a la baja a nivel nacional.

Ante los representantes de los medios de comunicación, Ebrard Casaubón señaló que se ha ido avanzando para lograr que la contienda al interior de la 4T sea “lo más pareja posible”, ya que “si no fuera así, yo no estaría aquí”.

Expuso: “Si estamos hablando de piso parejo, todo el mundo debería separarse de sus cargos públicos, sería lo lógico; todos los días avanzamos para que se empareje. Estamos en un proceso de emparejamiento”.

Refirió que la manera en la que se elegirá al candidato de Morena para 2024 es un proceso sin precedentes, pues nunca antes se había realizado una consulta que tomara en cuenta la opinión de todos los mexicanos.

“Lo relevante es que es una consulta; no existe en México un precedente de que se haya consultado a la población sobre quién podría ser candidato; es el ejercicio más democrático en la sucesión que ha habido”, refirió.

Insistió en su propuesta de debatir con sus compañeros de partido y con los aspirantes de la oposición, pues consideró que “a todas las personas les gustaría escucharlo, no solo a nosotros; también le dije a Xóchitl: cuando quieras, o a Santiago Creel. Todo el día debatimos en Twitter. Yo ahí estoy, me gusta deliberar, me gusta escuchar, ver qué razones hay, qué se dice, por qué se dice; pienso que a la gente le gustaría que lo hiciéramos, yo estoy puesto”.