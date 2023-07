PRD denuncia a AMLO por difundir encuestas favorables a Morena en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por difundir encuestas electorales a favor de Morena en su conferencia mañanera del miércoles.

López Obrador infringió las medidas cautelares del INE para presentar dos encuestas que ubican a Morena con amplia ventaja en preferencia para la elección presidencial, dentro de su sección “No lo digo yo” y para sostener que no existe temor a nada y que no tendría ningún motivo para agredir a ningún adversario.

Lo anterior, en respuesta a una “campaña” que, asegura, sostienen sus adversarios para culparlo en caso de algún atentado a un político de oposición o periodista.

“¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué tendríamos que hacerles daño?”, justificó el mandatario al presentar las encuestas. “Creo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie”, añadió.

Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, informó en su cuenta de Twitter que presentó una queja ante el órgano ilegal por la difusión ilegal de las encuestas.

“El día de ayer el @PRDMexico presentó una queja ante el @INEMexico en contra del Presidente @lopezobrador_ por la ilegal difusión de ‘encuestas’ presentadas en su ‘mañanera’ y que en realidad es propaganda política para tratar de beneficiar a su partido Morena”, dijo Ávila en el hilo de Twitter, en el que anexó una parte del documento.

Consideró que esta acción vulnera las medidas cautelares de la Comisión de Quejas del INE y las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral en las que se mandata al presidente dejar de hablar de temas electorales y le señalan que no puede utilizar recursos públicos para apoyar a algún partido político, en este caso Morena.

“Con ello @lopezobrador_ transgrede de nueva cuenta el art. 134 constitucional y las leyes en la materia, además de las medidas antes expuestas”, sostuvo.

Con ello, consideró, queda de manifiesto que al presidente no le importa cumplir la ley y que está dispuesto a violarla una y otra vez con tal de posicionar a su partido y deslegitimar y atacar a la oposición.

— Angel Avila (@AngelAvilaPRD) July 27, 2023

“Deben las autoridades electorales y jurisdiccionales hacer todo lo legalmente posible para que este funcionario público acate inmediatamente las resoluciones; de no hacerlo en estos momentos, estará claro que si @lopezobrador_ no acata estas resoluciones ‘sencillas’ menos acatará en el proceso electoral y en las campañas políticas cualquier resolución.

Estamos ante el riesgo inminente de que el presidente convierta a las campañas en un espacio sin reglas y sin ley. Un escenario que puede provocar violencia política, además de generar completa inequidad en los procesos electorales que vienen. Por ello es de vital importancia la actuación inmediata de las autoridades electorales”, concluyó.

En la demanda están acusados, además del mandatario, los directores de Cepropie y de Comunicación Social, así como el partido Morena.

El PRD pide que se elimine la parte denunciada de la conferencia mañanera del 26 de julio, así como ordenar que se emita un comunicado con una disculpa pública.