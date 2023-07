Xóchitl Gálvez denuncia a AMLO ante la FGR por violar secreto fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber revelado información fiscal y bancaria de su empresa.

Durante una gira por Cajeme, Sonora, refirió:

La denuncia es por haber hecho público violaciones al código fiscal que prohíbe que una autoridad revele. Dio a conocer información fiscal confidencial que no podían revelar, podían auditarme si querían, pero no hacerlo público”.

También compartió un tuit en el que condenó la publicación de sus datos confidenciales.

“Absolutamente nadie, ni los altos mandos del gobierno, tiene derecho de revelar datos confidenciales. Por eso presenté una denuncia contra el presidente @lopezobrador_ por violar el secreto fiscal y bancario en su conferencia mañanera”, tuiteó.

Absolutamente nadie, ni los altos mandos del gobierno, tiene derecho de revelar datos confidenciales.



Por eso presenté una denuncia contra el Presidente @lopezobrador_ por violar el secreto fiscal y bancario en su conferencia mañanera.



¡Basta de utilizar tramposamente el poder! — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 28, 2023

En Cajeme, la panista recordó cuando el presidente dio a conocer en su conferencia mañanera y en sus cuentas de redes sociales, documentos sobre los contratos que han recibido las empresas de Xóchitl Gálvez y su familia de gobiernos anteriores, por mil 400 millones de pesos.

Según la exjefa delegacional de Miguel Hidalgo, los documentos expuestos apenas demuestran la adjudicación de contratos por 80 millones de pesos y añadió que no solo en gobiernos anteriores, sino en el actual, ha ganado contratos porque es “muy chingona” y tiene todo en regla.

“El presidente hace pensar que facturar mil 400 millones de pesos es la utilidad, obviamente lo que estoy diciendo es que está lejos de haber ese dinero en mis cuentas porque esas empresas, además de pagar sus impuestos y hacer todo legal, él debió de haber mandado al SAT a auditarme para ver si estaban en orden mis impuestos y no exhibir la información fiscal”, recalcó Gálvez.

Y añadió que la revelación de esa información ha ocasionado que sus hijos y esposo sean hostigados.

“Si alguien cree que tengo mil 400 millones de pesos en mi bolsa, es falso, yo no los tengo, no los he ganado, esa es la venta de dos empresas en diez años, pero el presidente hace creer a la gente que yo soy una bandida por ser una empresaria que genere”, dijo la panista quien aseguró que es de una familia de clase media alta.

Luego expresó temor de que personas con malas intenciones se dediquen a extorsionar a su hija al creer que tienen mil 400 millones de pesos en su poder y tras señalar que conoce al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, confió en que haga lo correcto respecto de la denuncia que interpuso contra López Obrador.

El pasado 14 de julio, el presidente López Obrador subió a sus redes sociales un documento que muestra información a la que sólo tienen acceso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Pablo Gómez Álvarez, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino.

En el documento se hace una descripción de ingresos, gastos, declaraciones presentadas ante el SAT y datos sobre los socios y el domicilio fiscal de las dos empresas.

El documento –un archivo de nueve cuartillas en formato pdf, del que López Obrador no dio a conocer el origen– contiene información sobre los “depósitos en efectivo” que las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes recibieron y enviaron entre 2015 y 2023, datos a los cuales sólo puede tener acceso la UIF, de acuerdo con una persona conocedora de esa institución, consultada por Proceso el mismo día en que el mandatario publicó la información.

La ficha también contiene información de los reportes de Declaración Anual (DA) de la empresa entre 2017 y 2022, y hace la comparación con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), una información a la que, excepto el SAT, ninguna institución tiene acceso debido al secreto fiscal.

Los “ingresos comerciales” y “gastos comerciales”, así como el apartado de “nómina pagada” también son datos que obran en poder del SAT, organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, la ficha que López Obrador subió a sus redes sociales –mediante la plataforma “pdfhost”– contiene información del Registro Público de Comercio (RPC), dependiente de la Secretaría de Economía (SE), sobre estas empresas creadas en 1992 –High Tech Services¬ y en 1998 –Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes¬, dedicadas a la instalación de sistemas de aire acondicionado y a obras en diversos sectores, respectivamente.