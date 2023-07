AMLO acusa campaña de la ONU para socavar a las Fuerzas Armadas por caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La falta de colaboración de las Fuerzas Armadas para esclarecer el caso Ayotzinapa, denunciada por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), es parte de una campaña para socavar y debilitar a estas instituciones en México, porque estas organizaciones no están de acuerdo con la transformación de su gobierno, reprochó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que “no tienen razón”, actúan de manera sectaria, tendenciosa, y destacó que la población muestra amplia aceptación en encuestas.

Aunque se solicitó la postura del general Luis Cresencio Sandoval y del almirante Rafael Ojeda Durán, el mandatario federal impidió que hablaran bajo el argumento de que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y contestó que se trata de una lanzada sin fundamentos.

“Si fuese cierto lo que ellos sostienen no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos de las Fuerzas Armadas, que han estado ayudando, cooperando para que se haga justicia, lo que sucede es que hay una tendencia a culpar a las instituciones, en este caso al Ejército mexicano, sin pruebas, sin elementos”, declaró desde la conferencia matutina en Nayarit.

El presidente lanzó varios cuestionamientos a la ONU para juzgar que no han tenido posturas contra casos de violación de derechos humanos y afirmó que “la misma ONU actúa de manera sectaria, parcial, tendenciosa. La ONU, se los fui a decir cuando estuve en Nueva York, de que solo se pronuncian cuando se trata de afectar a gobiernos surgidos de movimientos populares y democráticos”.

Enseguida hizo preguntas: “¿Han escuchado ustedes algún pronunciamiento de la ONU en contra del narco-Estado que se estableció cuando Felipe Calderón? ¿Han hecho los de la ONU algún pronunciamiento en contra de García Luna y de la desaparición de personas durante ese gobierno? No. ¿Han manifestado los de la ONU alguna preocupación por la destitución del presidente legal, legítimo del Perú, que está encarcelado, a pesar de que los que lo destituyeron asesinaron a 60 personas en el Perú? No”.

“Ya basta de simular”, dijo el presidente López Obrador y se lanzó contra las organizaciones no gubernamentales o las agencias de la OEA, de la ONU, que, afirmó, actúan sólo en función de los intereses que representan, pero que no son los intereses de los pueblos ni de los gobiernos democráticos.

Calculó que son mucho más de 100 organizaciones las que surgieron durante el periodo neoliberal para evitar que la población se ocupara de defender los recursos naturales de las naciones y para evitar que se dieran cuenta de que una minoría los estaba saqueando “y así surgieron nuevas organizaciones como hongos después de la lluvia”.

En torno a la OEA y la ONU, señaló, es muy claro que en el caso de Ayotzinapa “no hay un gobierno en el mundo en la historia reciente que haya actuado, como lo estamos haciendo nosotros, en contra de altas autoridades. Díganme en qué país está preso el exprocurador de la República. ¿En qué país hay dos generales presos por el mismo asunto? ¿En qué país hay 120 detenidos?”.

Respondió que eso no se da en ningún lado; sin embargo, insistió, no están conformes, pero que eso no se debe al caso Ayotzinapa, sino por los cambios en México, por lo que representa su gobierno y porque no están de acuerdo con la transformación. “Que ya no puedan robar a sus anchas como lo hacían, ese es el fondo, es un asunto ideológico político”.

Uno de los argumentos que da es que, por ejemplo, en México hay organizaciones no gubernamentales que no actúan con profesionalismo, objetividad, ética y algunas están financiadas por gobiernos extranjeros, “supuestamente” para defender derechos humanos.

“No es que les preocupen los desaparecidos del caso Ayotzinapa, todos estos casos. ¿Ustedes creen que a Claudio X. González le preocupan estas cosas? Hipócritas. No, lo que les preocupa ahora es que no van a poder regresar por sus fueros y esa es la campaña general”, acusó.

López Obrador sostuvo que las investigaciones en este caso avanzan y criticó que se les olvide que el Ejército mexicano surgió de un movimiento revolucionario y que es parte del pueblo mexicano y una institución fundamental para el Estado mexicano, además de que todos los días, reiteró, trabajan para encontrar a los jóvenes, para lo cual han ayudado las Fuerzas Armadas, sin ocultar información, y si hay elementos que actuaron mal, tendrán que responder, pero no afectar a toda la institución.

“Es lo que quieren nuestros adversarios. Quieren que tengamos un Ejército mal visto, manchado, para que entonces sí las organizaciones de gobiernos extranjeros, agencias, otros intereses, puedan venir a mandar en el país, como lo hacían antes”, dijo.

El mandatario mostró una encuesta para asegurar que la población tiene confianza en el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, “tienen más aceptación las Fuerzas Armadas que el presidente y ya no hablemos de cómo ve la gente al Ejército con relación a la policía estatal o las policías municipales: Marina, 86.5%; Ejército, 83.4%; GN, 76.7%; policías estatales, 55.1%; y municipal, 49.9%”.