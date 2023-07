AMLO pide a la DEA pruebas sobre presencia de cárteles mexicanos en 100 países

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante las declaraciones de Anne Milgram, jefa de la DEA, de que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen presencia en más de 100 países con 44 mil elementos, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que él no cuenta con esa información y le pidió que le diera más detalles, porque no son datos que se compartan con México. “Que nos diga cuáles son las pruebas que tiene”.

“No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA, ojalá nos dieran más detalles (…) No, ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el gobierno de Estados Unidos, es que no hay coordinación entre ellos”, reclamó.

En torno a si se trata de una declaración de mala fe, el mandatario federal respondió: “No, es que hace falta poner orden, la política es entre otras cosas poner orden en el caos, si cada quién actúa por su cuenta, pues no hay avances”.

Recordó que apenas Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, visitó México con una delegación de funcionarios estadunidenses para reuniones con autoridades mexicanas “y no hubo ninguna información al respecto. Así era antes en México, nada más que se puso orden”.

El presidente López Obrador también negó que haya presencia de grupos delictivos en 21 estados: “No, tampoco, sabemos dónde están actuando de acuerdo a los resultados de delitos cometidos. En una ocasión dijo un militar del Pentágono que había 30 estados dominados por la delincuencia organizada en México, algo así… en 33% del territorio, ya se les aclaró, es que no tienen buena información”.

Dijo que la presencia de los cárteles en México tiene que ver “básicamente” con el número de homicidios. En los estados con más crímenes también es indicativo, porque cerca de 70% de los crímenes en el país tienen que ver con enfrentamientos de bandas, y mostró que este jueves se registraron 70 homicidios, de los cuales la mayoría están relacionados con la delincuencia organizada, es decir con los enfrentamientos entre las bandas.

En el caso de este jueves, dijo, 43% de los homicidios se dieron en cuatro estados, pero destacó que en tres entidades ayer no hubo casos de estos delitos, “nada más que los datos nuestros no los apuntan, no los toman en cuenta los medios de manipulación de nuestro país, que no de información. Pero sale un dato de la DEA y es nota de ocho columnas (…) Ahí está lo que dijo la señora y así está en todos los medios”.

Después, el presidente regresó al tema para afirmar que antes “la DEA entraba a México como quería, se violaba la soberanía de nuestro país. ¿Qué no crearon ellos lo del operativo `Rápido y furioso´ para introducir armas de contrabando durante el gobierno de Calderón con García Luna? Eso ya no sucede, ni lo vamos a permitir”.

En anteriores gobiernos, dijo, la Secretaría de la Defensa trabajaba por su cuenta, lo mismo que Marina y la Secretaría de Seguridad, se separaban los gobiernos estatales y ahora todos actúan en coordinación, además de que todos los días se recibe el parte de lo que sucede en todo el país.

A diferencia de la falta de coordinación que criticó de autoridades de Estados Unidos, aseguró que en su gobierno atienden el problema de la inseguridad y la violencia todos los días. “¿Cuándo se había visto que el presidente y el gabinete de seguridad se reúnan de lunes a viernes de seis a siete de la mañana para tratar el tema de la seguridad pública? ¿Cuándo? Entonces hay coordinación, entonces sería bueno que la señora informara de dónde estuvo la información”.