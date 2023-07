“Pseudo intelectuales braman”, dice Marx Arriaga a críticos de nuevos libros de texto

Me cuentan que pseudo intelectuales braman porque se desechen los Libros de Texto Gratuitos... ¡No me lo creo! No creo que alguien que se defina como académico deseé una quema de libros. Pero si así fuera: ¡compañerxs, corran por sus libros prohibidos porque serán de colección! pic.twitter.com/LZCRV9KEli