200 migrantes engañados; les prometieron asilo en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Habían pasado varios días desde que Mercedes Pérez entregó el dinero. Pagó 55 dólares por persona para que les tramitarán el asilo en Estados Unidos a 14 familiares suyos.

Así como ella, cientos de migrantes también esperaban que Jaime Díaz Márquez respondiera a sus llamadas y mensajes.

Les había prometido que pasarían la Navidad del 2022 del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, pero un día sin mayor explicación se esfumó.

Más de 200 migrantes señalan a Jaime Díaz Márquez, originario de Michoacán, de haberlos engañado, haciéndose pasar por empleado de una organización civil-religiosa estadounidense.

Para convencerlos, Díaz Márquez les dijo que la asociación “Grupo Asilo” se encargaba de tramitar el asilo en la Unión Americana para personas de cualquier país, que el proceso era gratuito, salvo 55 dólares por papeleo y copias de cada una de ellas.

Más de 200 víctimas por falta de información

Dígame la verdad ¿Es un fraude o no?.. ¡¿Es mentira?!”, cuestionó Mercedes Pérez, en la última llamada que le respondió un 19 de diciembre del 2022.

Te vas a dar con la piedra en la boca cuando veas que es verdad”, le respondió Jaime en esa última llamada.

Cuatro meses antes, Mercedes le había depositado 770 dólares a una cuenta de PayPal a su nombre.

Pero ella no fue la única, otras casi 200 familias desembolsaron un aproximado de 11 mil dólares. Jaime borró las publicaciones y programas En Vivo que hizo a través de Facebook, restringió los comentarios y prácticamente desapareció de la faz de la tierra.

El boca en boca, sin información

Fue en agosto de 2022 cuando Mercedes supo de la existencia de Jaime Díaz. Un día su comadre le contó a Mercedes que había encontrado a una organización civil que le iba a tramitar el asilo a su familia, que era gratuita y de confianza.

Le dio a Mercedes el número de teléfono del contacto, un tal Jaime Díaz, quien además hacía transmisiones En Vivo desde sus redes sociales.

Mercedes no perdió el tiempo y ese mismo día lo llamó, le preguntó si podían tramitar el asilo de personas residentes en Honduras y Jaime Díaz respondió que sí.

“Al principio si se miraba irreal pero cuando dijo que ya se habían ido 10 (personas) le creí”, explica Mercedes en una entrevista vía telefónica desde Los Ángeles, California, donde vive con su esposo e hijos. Migrantes de diferentes nacionalidades esperan en un campamento improvisado en la ciudad de Tijuana, México. Foto: Aimee Melo

Dinero y sueños perdidos

Mercedes no lo pensó y pagó, pero pasaron las semanas y llegó la angustia. Cientos de mensajes y llamadas se acumularon sin respuesta.

Él respondió a través de transmisiones En Vivo en Facebook, en las que respondía a todos los reclamos.

“Les van a avisar cuando van a ir a la embajada a recoger un papel… ese papel es para que ustedes fffssshiiiiuuuu”, les decía mientras alzaba la mano como simulando un avión en pleno despegue durante una transmisión.

“Nosotros les vamos a llamar… 9 de diciembre (2022) para que ya no me pregunten ¿Ok?… ese día van a correr a comprar sus boletos… no se crean de chismes… ustedes agarren sus maletas y váyanse a Estados Unidos a ver a su familia y pasar Navidad”, insistía.

Llegó la fecha y ni las embajadas atendieron a los migrantes, ni Jaime les volvió a responder.

Un día antes de año nuevo, el 30 de diciembre, Jennifer Cuevas decidió denunciarlo públicamente a través de su perfil de Facebook.

“Este señor se llama Jaime Diaz, originario de la Ruana Michoacán se dedica a estafar gente de todos lados Mexicanos, Hondureños, Guatemaltecos de donde se los encuentre…”, se lee en la publicación que alcanzó 277 compartidas y 49 comentarios, entre ellos otras víctimas que con ese texto identificaron su fotografía y que, igual que a ella, les había cobrado dinero para tramitarles asilo estadunidense.

A partir de esa publicación, cientos de víctimas comenzaron a contactarse para compartir información. Entre todos crearon un grupo de WhatsApp para comunicarse y enviar detalles y evidencias del fraude.

Al Otro Lado, el camino para denunciar

Mercedes, además de mantener contacto con otras víctimas reportó el fraude a la organización civil Al Otro Lado, donde fue orientada para denunciar ante el Ministerio Público, pero desistió.

“Todo el mundo teníamos miedo de don Jaime, uno no sabía quién era don Jaime, él decía que tenía mucho poder con los americanos y abogados… mi esposo me dijo que mejor no me metiera allí”, lamenta Mercedes.

Soraya Vazquez, subdirectora de Al Otro Lado, explica que el reporte de Mercedes Pérez no ha sido el único. Son diferentes tipos de engaños que muy pocas veces denuncian los afectados por temor a ser deportados cuando son extranjeros o a entorpecer su ingreso a Estados Unidos.

Para esta investigación se intentó localizar a Jaime Díaz Márquez a través de llamadas y mensajes de WhatsApp, pero no se obtuvo ninguna respuesta.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa "Disarming disinformation" del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.