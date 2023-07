AMLO advierte a gobernador de Puebla sobre vínculos de Ardelio Vargas con Genaro García Luna

PUEBLA, Pue. (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hace una semana envió al gobernador Salomón Céspedes Peregrina un informe sobre los antecedentes y vinculación de Ardelio Vargas Fosado con el exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna.

Durante su conferencia mañanera, el presidente se manifestó contra el nombramiento del excomisionado de la Policía Federal Preventiva como subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación de Puebla.

“No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal y sí tuvo vínculos con García Luna, y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente porque en ese entonces, para decirlo claro y breve, padecimos de un narcoestado que nos hizo mucho daño al país, entonces no queremos nada con eso”, puntualizó.

Dijo que el informe se planteó de manera “respetuosa” al gobernador poblano y ahora están en espera de una respuesta.

“Hay la gran ventaja, grandísima ventaja, de que el gobernador de Puebla es una gente de primera, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, al que estimamos mucho, también por esa confianza podemos informar”, expresó.

Renuncia Julio Huerta

Cabe señalar que el fin de semana renunció a su cargo como secretario de Gobernación Julio Miguel Huerta Gómez, primo del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien anunció que buscará ser candidato de Morena a la gubernatura y se mantendrá como coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum en Puebla.

En el Centro de Convenciones con la asistencia de más de mil personas, el oriundo de Zinacatepec, mismo municipio de donde era originario Barbosa, tuvo el respaldo en su destape de los integrantes del gabinete estatal, de alcaldes, legisladores locales, de la dirigencia estatal de Morena y de Rosario Orozco Caballero, viuda de Barbosa Huerta.

Con la salida de Huerta, se especulaba que Vargas Fosado podría asumir la titularidad de Gobernación o al menos estar a cargo de la dependencia.

En su rueda de prensa de este lunes, Céspedes Peregrina sólo confirmó la renuncia de Huerta, sin dar a conocer quién sería su sustituto.