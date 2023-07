Los partidos de oposición dejaron de existir, ahora hay un “supremo poder conservador”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los partidos de oposición ya dejaron de existir y hay un agrupamiento que lo absorbió llamado “supremo poder conservador”, porque son quienes toman las decisiones que acatan los partidos políticos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que algunos de quienes integraban la alianza opositora se están bajando de las aspiraciones presidenciales o están renunciando porque se dieron cuenta y no quieren ser comparsa, y mencionó a Lilly Téllez, Gustavo de Hoyos, Alejandro Murat y expuso que será interesante ver qué actitud va a asumir Santiago Creel.

“Estamos asistiendo a un fenómeno nuevo porque ya no son determinantes o no influyen en la vida política, aunque parezca, paradójico, contradictorio, los partidos políticos. Me refiero a los de oposición. Yo creo que ya dejaron de existir y hay un agrupamiento que los absorbió”, afirmó.

El presidente dijo que se trata de “un mazacote que no se había visto en la historia del país, que pretende frenar la transformación de México”.

Consideró que por ser el llamado supremo poder conservador seguirá hablando de ese tema “y no me pueden los del INE sancionar porque no estoy hablando de partidos políticos legal y legítimamente constituidos”.

López Obrador argumentó que está hablando de un poder informal que es como el que está actuando en la oposición contra un gobierno legal y legítimamente constituido. “Por eso se está desapareciendo los partidos de oposición”.

Agregó que “están renunciando no solo militantes, dirigentes porque se están dando cuenta de que ya fueron absorbidos, se los tragó este agrupamiento. Este supremo poder conservador cuyo gerente es Claudio X. González hijo, que no ha constituido ningún partido pero que en realidad son los opositores a la transformación”.

Después insistió en que todo se está deshaciendo a los partidos, “ya hay un líder de facto que borró a los partidos, por eso el INE no puede decir que estoy hablando de partidos”, pero consideró que “no es posible que se simule” y que se diga que hay democracia “cuando en realidad lo que existe es un grupo de interés creado”, pero que se reagruparon en condiciones desfavorables.