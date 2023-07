Al grupo de Salinas Pliego no se le ha autorizado ninguna concesión para una nueva mina: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene información de algún manejo irregular en movimientos financieros del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien utiliza un entramado entre empresas que no están a su nombre pero que maneja, como el caso de la Minera del Cobre para la explotación de minas, para lo que ha buscado ampararse contra la ley minera; el mandatario incluso habló de la negativa a una concesión.

“No hay en el caso del grupo de Salinas Pliego, no hay ninguna mina nueva autorizada. Al contrario, se impidió, se canceló un permiso para una mina en Baja California Sur, porque la gente no lo permitió, se hizo una consulta o fue una decisión que tomamos porque la mayoría de la gente estaba en contra, al inicio del gobierno, y yo hablé con Ricardo Salinas Pliego y le dije que no se podía y él aceptó, entendió que había oposición para la explotación de esa mina”, informó.

En la edición mensual de agosto de Proceso se publicó un reportaje que muestra la ruta que sigue el empresario mexicano para tener participación en la empresa minera y también para buscar amparos contra la ley minera, ante la negativa del gobierno de dar concesiones para explotar territorios con estos elementos.

“La Minera del Cobre SA de CV asentada sobre la tercera reserva de cobre más importante del país, consiguió una suspensión contra todos los efectos de la reforma a la Ley Minera, hasta que la justicia resuelva el fondo del asunto. Detrás de Cobre del Mayo se esconde un tinglado de sociedades de Luxemburgo, Chipre, Reino Unido y las islas Vírgenes Británicas, con operaciones offshore que suman más de 230 millones de dólares. Y detrás de estos esquemas, se esconde el millonario Ricardo Salinas Pliego el tercer hombre más rico de México”.

La información que tiene el mandatario federal es que “en general no se están dando concesiones para la explotación minera y muchas de las concesiones que se entregaron, las están devolviendo, las están cancelando, los que obtuvieron esas concesiones porque tuvieron que pagar impuestos que antes no pagaban. Se entregaban las concesiones”.

Recordó que esas concesiones “no se usaban para la explotación minera sino para la especulación financiera y las mantenían así porque no tenían que pagar impuestos. Hubo una reforma a la ley y ahora tienen que pagar impuesto”.

No ofreció información en torno a estos esquemas irregulares y en caso de solicitar seguimiento de movimiento irregulares respondió: “Se busca y te puedo asegurar que no hay nada ilegal o presuntamente ilegal, porque si no ya lo hubiese denunciado la oficina de Inteligencia Financiera”.

De encontrar un asunto irregular, aseguró que tendrían que “informarlo a la Fiscalía, por eso te digo que no hay ningún tipo de operación fraudulenta, porque en la oficina de Inteligencia Financiera no hay reportado nada. A mí me informan constantemente y la instrucción, aunque no informaran, ya por sistema, se presenta denuncia a la Fiscalía, porque nosotros no podemos ser cómplices de ningún acto de corrupción o de presuntos actos de corrupción”.

Confió su declaración a que su gobierno no puede ocultar ninguna operación fraudulenta, aunque la ruta del entramado que usa el presidente de Grupo Salinas no exhibe su nombre ni el de sus empresas directamente, pero lo hace mediante otras firmas que se benefician con sus créditos o incluso sociedades de papel.