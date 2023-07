AMLO descarta polemizar con Salinas Pliego sobre sorteos e impuestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el caso de juicios por la negativa del empresario Ricardo Salinas Pliego de pagar impuestos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “si un juez, un magistrado, un ministro protege indebidamente, es decir, si no hay ninguna razón y se condona el pago de impuestos, pues eso se convierte en un escándalo porque nosotros no nos vamos a quedar callados, además eso lo saben perfectamente”, aunque consideró que no es el caso.

El mandatario federal dio esta declaración luego de afirmar: “no me meto a esa polémica yo, no participo”, en torno al sorteo en el que el empresario pide participar a sus seguidores en redes sociales y pregunta si es preferible esa actividad o pagar impuestos.

“Yo pienso que todos tenemos que actuar de conformidad con la legalidad y nadie está incumpliendo porque no se permite”, dijo en conferencia en Palacio Nacional.

En su edición mensual de agosto, Proceso público que “con el propósito de postergar hasta por tres años el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR), una vez más las empresas de Grupo Salinas acuden a estrategias tributarias. Para ello el empresario catapulta y privilegia en su operación a la sociedad llamada 'Nueva Elektra del Milenio'”, lo cual se da en medio de una serie de juicios en el Poder Judicial por el adeudo de pago de impuestos.

Ante esta información, el presidente expuso que “no tengo yo información de eso, no sé si exista”, en referencia a la nueva sociedad.

Sobre dichos adeudos de pago por impuestos, el presidente primero dijo que ya se cumplieron todos los hechos que estuvieron en la cancha judicial.

“Ya se han ganado algunos juicios y han pagado en el caso de impuestos y ese es el compromiso que tenemos con ellos y con todos los empresarios. Tienen el derecho de acudir a las instancias judiciales pero ya una vez que se resuelven instancias judiciales tienen que pagar y eso es lo que ha sucedido. No hay nada pendiente de pago”, expuso.

Pero al preguntarle si Salinas Pliego ya cubrió el adeudo por más de 18 mil millones de pesos, por crédito fiscal, el presidente precisó: “Sí, están en juzgados, está el litigio, pero no podemos nosotros actuar hasta que se resuelvan”.

Agregó que “lo que ya el Poder Judicial resolvió, lo que la Corte resolvió que debía de pagar, creo que 2 mil millones y ya los pagaron. Y no tengo yo información de que tengan adeudos que no hayan liquidado”.

El mandatario federal comprometió una revisión al respecto y un análisis: “lo que pasa es que se generan polémicas”.