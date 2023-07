Anaya critica reducción de matemáticas e inclusión del “fraude” de 2006 en libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La desaparición del libro de matemáticas y la inclusión extensa sobre el presunto fraude electoral de 2006, fueron dos de los aspectos que el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés cuestionó hoy en los nuevos libros de texto gratuito.

“¿En qué perversa cabeza cabe quitar las matemáticas y meter rollos para ideologizar a los niños? No basta con que los adultos estemos divididos, ahora también hay que dividir a los niños con nuestros problemas políticos”, dijo.

En su video semanal, el político panista calificó “francamente criminal” la nueva edición de libros del sistema educativo por considerar que “están llenos de ideología”.

En su video semanal, Anaya Cortes fue reiterativo en la eliminación del libro de matemáticas que, dijo, se limita a meter en 13 páginas del libro intitulado “Nuestros saberes”, que describió como un revoltijo de “algo parecido a ciencias naturales”.

“O sea, en este libro de la SEP, solo hay 13 paginitas de matemáticas. Ah, pero eso sí, dedican todo un apartado a decir en los libros de texto que van a leer los niños que hubo fraude electoral en el 2006 en contra de Lopez Obrador”.

En su alocución, sostuvo que la nueva edición de libros de texto es algo peor “que el aeropuerto vacío o la refinería que no refina, porque no tiene solución, porque un año perdido en la educación ya no se puede recuperar”, agregó.

Entonces llamó a exigirle al presidente López Obrador que en lugar de hacerla de “jefe de campaña”, ponga atención a lo que hace su gobierno en temas cruciales.