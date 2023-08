En tres meses estará lista la actualización del censo de personas desaparecidas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en tres meses estará lista la actualización del censo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el cual consideran que podría reducirse el número de registros porque, afirmó, hay quienes fueron localizados con vida pero no se informó a las autoridades.

“Qué sucedía, que en algunos casos se denunciaba que habían desaparecido, se encontraba a la persona y ya no se quitaba de la lista, del censo. Entonces por eso nos llamó la atención de que eran muchos, sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo”, indicó.

Por esa razón, aseguró, “decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa y lo estamos haciendo y afortunadamente estamos encontrando muchos, un porcentaje considerable de personas que estaban registradas como desaparecidas”.

Sobre cuánto es el porcentaje que se redujo respondió que más adelante se dará a conocer el detalle de la actualización y ante la pregunta de que esta reducción en el número de personas registradas como desaparecidas podría generar desconfianza en familiares de víctimas, el mandatario respondió que es consciente de que continúa el problema de personas desaparecidas.

“Sí, sí hay desaparecidos, lamentablemente, pero yo le estoy respondiendo a la pregunta de que estamos llevando a cabo una revisión casa por casa y estamos encontrando afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, gente que estaba registrada como desaparecida, y nos llena de satisfacción, de orgullo”, señaló.

En torno a si los servidores de la nación, dijo tienen esta labor porque “son los que trabajan en las colonias, en los pueblos, en las comunidades” y en torno a si tienen capacitación para atender estos asuntos de derechos humanos, el presidente respondió: “Sí, sí, van a ver a las familias y preguntan y se encuentran de que ya están ahí las personas, que no todos, estamos hablando de un porcentaje que se están encontrando en sus domicilios”.

También consideró que en anteriores administraciones no existían este tipo de programas, “no se hacía antes; incluso hay un presupuesto dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. No se sabía porque hay mucha politiquería. No estoy hablando de los padres, ni de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, no, estoy hablando de los conservadores que están en contra de nosotros, que andan con sus medios de información o de manipulación —no generalizo— zopiloteando siempre. Eso es su tarea principal, esa es su tarea principal, zopilotear”.