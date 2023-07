Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 31 de julio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener mucha claridad sobre el caso del asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes, su hijo y el conductor de una camioneta, en la autopista del Sol, pero aseguró que ya se investiga.

– Aunque primero señaló que no se metería en la polémica del sorteo de Ricardo Salinas Pliego; sobre los juicios ante la negativa del empresario a pagar impuestos, el presidente López Obrador aseguró que si un juez, un magistrado, un ministro protege indebidamente, es decir, si no hay ninguna razón y se condona el pago de impuestos, pues eso se convierte en un escándalo y “nosotros no nos vamos a quedar callados”.

– El mandatario federal aseguró que “en el caso del grupo de Salinas Pliego, no hay ninguna mina nueva autorizada. Al contrario, se impidió, se canceló un permiso para una mina en Baja California Sur”.