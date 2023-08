¿Por qué el gobierno de AMLO bajó la mañanera del 26 de julio?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las tres cuentas oficiales en YouTube, que transmiten las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, eliminaron la conferencia del 26 de julio, en la que el mandatario federal declaró: “Ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación”.

En la plataforma no aparece la grabación de dicha conferencia, en las cuentas de Cepropie, del presidente López Obrador y del Gobierno de México, mismas que han estado sujetas a sanciones del INE.

En la conferencia del miércoles pasado y sin pregunta de por medio, el mandatario federal refería una campaña que, acusó, hay en su contra al querer incluso culparlo de cualquier atentado que se dé contra personajes de la oposición, principalmente Xóchitl Gálvez, en semejanza el caso de Luis Donaldo Colosio.

El mandatario federal dijo: “No estemos dudando, vamos muy bien, vamos muy bien. Y como se trata de un asunto, vamos a decir, delicado, creo yo que vale la pena, aunque me infraccionen, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie”.

Enseguida mostró las cifras de dinero que algunos periodistas recibían de anteriores administraciones por publicidad.

Llamó a no caer en provocaciones y afirmó “ya esto cambió y se los voy a demostrar”, después mostró dos encuestas, una de Covarrubias y otra de Enkoll en las que se observa a Morena con alto porcentaje de preferencias sobre el resto de partidos o alianzas.

Aún con la muestra de las encuestas, dijo “no las voy a detallar, porque entonces sí estaría yo a lo mejor infringiendo las normas” y sólo dio a conocer las preguntas referentes a si fuera el día de la elección por qué partido votaría.

En esa ocasión el presidente López Obrador no refirió el nombre de Xóchitl Gálvez, a quien ubica como la candidata de la oposición para la presidencia de la República, aunque en la sección previa a los comentarios del presidente sobre las encuestas, en la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, se refirió el nombre de la senadora panista en nueve ocasiones entre la presentadora y las referencias de videos de periodistas y dirigentes políticos.