Xóchitl Gálvez pide a la FGR acceso a las carpetas de investigación en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó dos escritos ante la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de solicitar acceso a las carpetas de investigación iniciadas en su contra.

El pasado 17 de julio, el diputado morenista Alejandro Robles Gómez presentó denuncia contra la panista por los delitos de enriquecimiento al amparo del poder público y evasión fiscal, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hiciera público que la panista se benefició con contratos hasta por mil 400 millones de pesos durante los sexenios pasados.

Hoy, la también exdelegada de Miguel Hidalgo solicitó acceso a las carpetas de investigación en su contra para dejar constancia de que está “en la mejor disposición” de colaborar y se verifique hasta “el último peso de sus cuentas”.

“Voy a presentar mis escritos para que lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio, encantada lo informo”.

A través de su cuenta en Twitter, compartió fotografías de la entrega de su solicitud y del acuse de la misma, acompañadas de un mensaje en el que dice: “Tener una empresa #Xingona que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias no es un delito”.

Gálvez indicó que uno de sus escritos están dirigidos al titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, y el otro para la titular de la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos.

A su llegada a la FGR, la panista insistió en que todos sus contratos están en orden, lo mismo que sus declaraciones fiscales y añadió que las empresas que son investigadas son de su familia.

"Me parece raro que después de cinco años que dejé la delegación (Miguel Hidalgo) ahora salgan con que tengo algo indebido cuando tuvieron cinco años” para investigarlo, arguyó.

Y abundó:

“No hay enriquecimiento, no soy millonaria, no tengo dinero ilícito, lo poco que tengo lo he conseguido trabajando como lo hacen muchos mexicanos en este país que trabaja, entonces lo que no se vale es que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) a la mala, pues me quiere hacer denuncia. A lo mejor no encuentra nada, pero sí tizna, como él dijera”.