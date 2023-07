AMLO reprueba respuesta de la SCJN sobre salarios de ministros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Era de esperarse la "respuesta leguleya" de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para afirmar que no harán reducción de salarios, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que ahora lo que queda es enviar iniciativa de reforma constitucional.

“Hay que cerrar todas las posibles salidas o los escapes a lo que ya es de por sí muy claro. Ellos le dieron otra interpretación o utilizaron excusas leguleyas para tener cinco veces más que el presidente, de todas formas hay que acotar eso, blindar ese artículo”, dijo.

Indicó que para la reforma no será necesita la asesoría de expertos porque ya hay antecedentes sobre cómo elegir a servidores y que podría aplicar a jueces, magistrados y ministros con los procesos necesarios y al final el voto directo. Para la elaboración estará la participación de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos.

Afirmó que “es muy claro el artículo 127 de la Constitución y lo están violando los ministros de la Corte porque qué interpretación se le puede dar” cuando establece que ningún servidor público puede tener un salario más elevado que el del presidente.

“Solo que los ministros de la Corte no sean servidores públicos que en estricto sentido algunos no lo son, son servidores privados pero su cargo formal es servidor público (…) Hay excepción de que puedan ganar más que el presidente pero solo 50 por ciento. O sea si yo gano 130-140 mil, serían 200”, afirmó que aun con las prestaciones.

El presidente expuso una lista de “40 excesos del Poder Judicial” que indica sueldos “muy superiores al del presidente de la República”, de 297,403.77 pesos mensuales. “Aguinaldos exagerados de 586,092.53 pesos que representan 40 días de sueldo. Primas vacacionales de 95,474.68 pesos que representan 10 días de sueldo”, entre más prestaciones entre lo que destacó qué hay ministros que se han hecho cirugía plástica a costa del erario”:

La lista concluye que “dio como resultado un presupuesto excesivo de 73,723,020,424 pesos para 2022”.

“Entiendo muy bien su respuesta no queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa porque ellos dicen que no está clara la Constitución, no está especificado bien en la Constitución. Hay que detallar todo”, señaló.

“Voy a mandar iniciativa en su momento pero vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada”, con el objetivo de eliminar lo que aparece en la lista de 40 “excesos” porque consideró que es un abuso y ofensivo.

En el Ejecutivo, aseguró, no hay ese tipo de beneficios porque solo se usan “los viáticos por mi trabajo nada más solo eso los boletos de avión” y en torno a que cuando sale a jugar béisbol hay quienes lo acompañan respondió: “¿A ellos cuántos los acompañan?”, “dice ahí un vehículo blindado cada dos años” y afirmó que no ha cambiado vehículos y tampoco son blindados.

“Cree el león que todos son de su condición o que todos son peludos, no es lo mismo, nada más el sueldo para que se compare, cuando yo llegué a la presidencia se ejercían 3 mil 600 millones de pesos, el último año del licenciado Peña Nieto, busquen. El año pasado de 3 mil 600 solo ejercimos 580 millones que tiene que ver con los 20 mil millones que tienen guardado en el Poder Judicial”.