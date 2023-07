“Creo que no va a llegar el sábado”: AMLO informa que el primer convoy del Tren Maya va retrasado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que, aunque se tenía planeado que este 8 de julio pudiera ver un convoy del Tren Maya en Cancún, “creo que no va a llegar el sábado”, porque se tenía previsto avanzar 300 kilómetros por día “y apenas avanzó 90”.

En varias ocasiones los responsables de la megaobra afirmaron que el 8 de julio estaría listo el primer convoy del tren en Cancún, sin embargo, el mandatario federal reconoció que será más el tiempo que se lleve, aunque este fin de semana mantiene el plan de su gira por el sureste para supervisar los avances.

Todavía este lunes el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, declaró: “El primer tren de cuatro vagones salió hace un momento de la planta de Alstom en Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, y está en camino hacia el taller y cochera de Cancún. Llegará el 8 de julio para su ensamblaje e inicio de pruebas estáticas, y después, a mediados de agosto, comenzará a recorrer sobre la vía entre Cancún y Mérida para sus pruebas dinámicas”.

Un día después, este martes, el presidente López Obrador rectificó: “Allá va el tren, pero como todavía no está sobre las vías se calculó de que iba a avanzar 300 kilómetros diarios y apenas avanzó 90 porque es complejo el traslado en las plataformas y pues hay una logística y no hay que forzarla, no le hace que tarde”.

El mensaje que se le dio al presidente fue que el sábado podría ver el tren en Cancún; “creo que no va a llegar el sábado. Entonces, no importa, no importa eso, lo que importa es que llegue bien y ya después lo veo”.

El presidente incluso dijo que ahora lo importante es que empiecen con las pruebas y tendrán que hacerlo en miles de kilómetros.