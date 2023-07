Ebrard descarta copiar la Presidencia de AMLO; “cada uno tiene sus ideas”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El excanciller Marcelo Ebrard señaló que, de llegar a la Presidencia de México, ejercerá un gobierno de izquierda y aunque dará seguimiento a la Cuarta Transformación, no será una copia del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

“No es que vaya a cambiar la estrategia por completo, sino hacer el paso siguiente a esas estrategias y desde luego darle tu sello propio, no podemos ser idénticos, el que diga que va a ser idéntico, exacto, está mintiendo, está engañando, porque cada uno de nosotros tiene su individualidad, sus prioridades, sus ideas”, dijo.

“Yo creo que nuestra obligación es dar buenos resultados, es que logremos lo sustantivo, lo que más le importa a la gente, para que no le demos el paso a las tendencias de ultra derecha”.

Aunque indicó que continuará con los cimientos que ya estableció la política del presidente López Obrador, destacó que, de los logros del modelo de desarrollo actual, se deben atender los retrocesos.

“En las últimas décadas México se convirtió en un país exportador a gran escala, pero es un país en pobreza”, dijo.

“Un gobierno de izquierda se tiene que plantear reducir la pobreza, la desigualdad en México que es tremenda, mantener la soberanía y lograr que nuestro país tenga un ritmo de crecimiento en el cual todos tengamos la posibilidad de avanzar. El plan debe ser reducir sustancialmente la pobreza en México, crecimiento económico, eso significa la 4T”.

El lunes, durante su participación en el primer conversatorio organizado por Proceso, Ebrard exhortó a los otros aspirantes a la candidatura presidencial por Morena a acudir a los foros realizados por esta casa editorial para dar a conocer sus propuestas.

Recordó que la guerra sucia entre ellos está prohibida por el Consejo Nacional de Morena, pero que, como parte de la competencia en la que están inmersos, él propuso realizar debates para que los ciudadanos conozcan en qué se diferencian unos de otros.

“Los invitamos a todos aquí, no es un debate, es un conversatorio, no está prohibido para ver cuáles son las diferencias en lo que se plantea, no se trata de decir quién es el peor, sino quién es el mejor o quién propone qué”, dijo.

“Yo sé que en todas las campañas hay descalificaciones, pero creo que, en este caso, como somos compañeros del mismo partido sí podríamos tener este tipo de conversatorios”.

Consideró también que los aspirantes deberían participar en el diseño del plan de gobierno 2024 que realiza Morena para incorporar las propuestas de todos.

Descarta cambiarse de partido si le hacen “chanchullo”

Durante el conversatorio, Ebrard fue cuestionado sobre la posibilidad de cambiarse de partido en caso de no ganar la encuesta nacional de Morena para ser candidato presidencial.

“No tengo previsto irme a ningún partido distinto a Morena porque estoy en este proyecto y soy congruente. Si me hacen chanchullo no sería irse a otro partido, tendría que denunciar que lo hicieron, sería una ruptura, una catástrofe para Morena, no creo que vaya a suceder, pero sería el único escenario en el que podría tener una situación de esa naturaleza”, comentó.

“No estoy pensando en ser candidato por cualquier vía a cualquier costo, tengo que seguir y ganar esta encuesta”.

Reconoció que la lucha contra la corrupción debe profundizarse y que, aunque se puede dar seguimiento a muchas acciones, se tienen que reforzar los alcances de las investigaciones contra funcionarios o exfuncionarios que participan en este tipo de acciones.