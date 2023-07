Ebrard dice que rompería con Morena si le hacen "chanchullo" en la encuesta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El excanciller Marcelo Ebrard señaló que, de haber fraude en la encuesta nacional de Morena para elegir a su candidato presidencial, esto implicaría para él una ruptura con el partido.

Durante el primer conversatorio organizado por Proceso, Ebrard fue cuestionado sobre la posibilidad de cambiarse de partido en caso de no ganar la encuesta nacional de Morena para ser candidato presidencial.

“No tengo previsto irme a ningún partido distinto a Morena porque estoy en este proyecto y soy congruente. Si me hacen chanchullo no sería irse a otro partido, tendría que denunciar que lo hicieron, sería una ruptura, una catástrofe para Morena, no creo que vaya a suceder, pero sería el único escenario en el que podría tener una situación de esa naturaleza”, comentó.