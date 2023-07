Eduardo Verástegui interrumpe una entrevista para rezar por Jorge Ramos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Eduardo Verástegui, quien anunció su aspiración a la Presidencia de México en 2024, detuvo una entrevista con el periodista Jorge Ramos para rezar por él.

Fue durante una conversación durante el programa “Al Punto”, que conduce Jorge Ramos, cuando el actor y exasesor de Donald Trump recordó que es un ferviente creyente en Dios, algo que el periodista dijo respetar por ser agnóstico, es decir, que no niega la existencia de Dios, pero no ejerce ninguna religión.

Verástegui interrumpió la entrevista para rezar por Jorge Ramos, su familia y las personas que trabajan con él en el programa. Cuando terminó su oración, Ramos se lo agradeció y manifestó su respeto.

“Yo quiero que vivas esa fe porque te conozco. Eres una persona entregada, que se preocupa por los demás, actúas mejor que muchos católicos que dicen ser católicos y no quiero imaginarme lo que tú harías de la mano de Dios”, le dijo el actor.

El periodista Jorge Ramos entrevistó al actor Eduardo Verástegui, para hablar de su nueva película “Sonido de libertad” y sus intenciones de contender por la presidencia de #México.



El momento curioso, fue cuando Verástegui interrumpió la plática para rezar por el periodista,… pic.twitter.com/c9gY3Q5ITN — Janeth León M (@janethleontv) July 4, 2023

Días después, en el programa “Despierta América”, le preguntaron por qué se detuvo a rezar por el periodista, a lo que respondió:

“Jorge conmigo siempre ha sido muy respetuoso. Ha apoyado todos mis proyectos. Él es congruente y coherente en lo que cree y yo trato de ser coherente y congruente en lo que creo. Fue un momento en el que, cuando él dijo, ‘ojalá tuviera la fe que tú’, me tocó el corazón”, dijo.

Comentó haberle pedido a Dios que Jorge tuviera fe. Rechazó que fuera algo planeado.

“En ese momento lo que hice fue pedirle a Dios. Él es el que da la fe. Bueno, Jorge acaba de decir que ojalá tuviera la fe y tú, Señor, dale la fe. Creo que lo que me motiva es pedirle a Dios todos los días por los demás, lo que he recibido de él quiero que todo el mundo lo tenga. Por eso recé por Jorge en ese momento. Fue algo que no puedes planear”, añadió.