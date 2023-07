“Es tiempo de las mujeres”, dice Sheinbaum en Escobedo, Nuevo León

MONTERREY, NL (apro).– Claudia Sheinbaum afirmó que es tiempo de las mujeres, y que una de ellas puede ser presidente del país, en la reunión que sostuvo este martes en el municipio de Escobedo.

Recibida por unos 3 mil seguidores que le gritaban “¡presidenta, presidenta!” en el Polideportivo Tigre, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México basó su presentación en los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza la Cuarta Transformación, a la que ella aspira dar continuidad.

Al referirse a su condición de género, dijo que decidió participar en este proceso interno porque de las cuatro “corcholatas” de Morena, una del Verde y otra más del Partido del Trabajo, ella es la única mujer, y está demostrado que ellas pueden acceder a cualquier puesto en la vida al que deseen llegar.

“Esto es por dos asuntos: primero, es dar continuidad a la Cuarta Transformación, y lo segundo, es tiempo de mujeres. Las mujeres que están en el auditorio y los hombres también, no me dejarán mentir, hace algunos años nos decían a las mujeres que no teníamos capacidad para gobernar, es más, nos decían ‘tu papel está en la casa, cuidando a los hijos y al marido’. Y claro que también los queremos, pero queremos participar en la vida pública y trabajando”, dijo.

Luego de recordar que hay diez gobernadoras en México “gracias a la Cuarta Transformación”, dijo que las mujeres tienen derecho a estar en cualquier espacio de la vida pública.

“Podemos ser presidentas municipales y cualquier profesión, podemos ser ingenieras, abogadas, maestras, astronautas regidoras. Podemos ser gobernadoras, diputadas, podemos ser senadoras y podemos ser presidentas de la República”, afirmó, para cerrar su exposición.

Luego de explicar que quien gane la encuesta “democrática” que será levantada entre la ciudadanía será coordinador nacional de la defensa de la Cuarta Transformación y, llegado el momento, candidato a la Presidencia en el 2024.

“Antes los presidentes decidían al sucesor o sucesora por dedazo. Ahora nuestro movimiento, nuestro presidente, tomamos la decisión de hacerlo de forma democrática, para que seamos consecuentes con lo que hemos luchado toda la vida: construir un México democrático”, afirmó.

Al remarcar los logros de López Obrador, recordó que da apoyos a los adultos mayores, a los campesinos, que resolverá el problema de la escasez de agua en Nuevo León, que rescató a Petróleos Mexicanos, además de que construye el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

Al mediodía, Sheinabum Pardo estuvo en la Biblioteca Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en la que participó en el Foro Nacional Ciencia y Tecnología en México, donde integrantes de la comunidad académica y científica del país le expresaron su simpatía y le mencionaron las necesidades que hay para la investigación científica.

Sheinbaum, doctora en energías y cambio climático, dijo que México necesita más científicos y que sin inversión en la innovación no hay tecnología.

El rector de la UANL, Santos Guzmán, le regaló a la morenista una camiseta del equipo de futbol Tigres.