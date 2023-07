Proceso ha sido un símbolo; este proyecto editorial es de todos: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excanciller Marcelo Ebrard afirmó que la revista Proceso ha sido un símbolo en la historia de México y que es un proyecto editorial “de todos”.

Durante el primer conversatorio organizado por esta casa editorial, Ebrard recordó el nacimiento de la revista en la década de los 70 cuando él cursaba la preparatoria e incluso reconoció que él y sus compañeros de clase promocionaron el semanario en las calles de la Ciudad de México.

“Cuando salió el primer número, hablo de 1976, nosotros estábamos en la prepa, me acuerdo que era rojo y blanco, varios de los compañeros y yo andábamos promoviendo Proceso en la calle porque era como resistirse al poder, era una época muy diferente a la que vivimos hoy en día, quizás cueste trabajo imaginarlo, no había casi medios de información”, dijo.

“Proceso ha sido un símbolo, siempre han sido muy críticos, siempre han sido un medio que buscó informar desde su perspectiva y yo accedí a estar hoy en Proceso porque sé la trayectoria y la historia que tiene. A veces no me ha ido bien en Proceso, pero no hablo de eso sino de la seriedad que tiene este proyecto editorial que de un modo u otro, es de todos”.

Durante el encuentro con los suscriptores de la revista, que esta semana inicia su nueva etapa como publicación mensual, Ebrard habló sobre las propuestas que tiene para el caso de convertirse en el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, tales como impulsar la economía y tener cuerpos de seguridad dotados de fuerza superior a la de la delincuencia organizada; entre otros.