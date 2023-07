Samuel García entregó Nuevo León al crimen organizado: Carlos de la Fuente

MONTRREY, N. L. (apro).- El gobernador Samuel García entregó el estado al crimen organizado, como se ve en la ejecución de seis personas esta madrugada en el municipio de Apodaca, afirmó el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Local, Carlos de la Fuente Flores.

El panista señaló que la falta de diálogo del mandatario emecista con los alcaldes dificulta una coordinación en la mesa de seguridad, en la que todos los ediles debieran estar en sintonía con las políticas públicas de la entidad para contener la delincuencia organizada.

“El hecho de esta mañana es uno más de la violencia que está por las nubes, está incontrolable como nunca se ha visto en la historia en Nuevo León. Ya hay miembros de la delincuencia organizada prácticamente en toda la zona rural, y están entrando fuertemente a la zona conurbada de la zona metropolitana de Monterrey”.

“Prácticamente está entregando el Gobernador, a la delincuencia organizada, el Estado de Nuevo León, por una falta de interés. Su agenda se la pasa viajando”, dijo de la Fuente en referencia al homicidio de dos hombres y cuatro mujeres en territorio apodaquense.

Comentó que la falta de coordinación del Gobernador de Movimiento Ciudadano (MC) con los Ayuntamientos, por cortar comunicación por ellos, por temas de repartos presupuestales, ha provocado que los municipios queden en la indefensión.

“Toda la zona norte del Estado está entregada a la delincuencia organizada, lo que no se veía en la historia de Nuevo León. Convoyes de 20 y 30 camionetas de personas de la delincuencia organizada. El ataque que tuvo la Comisaría de la Seguridad Pública del Municipio de Anáhuac, donde hubo fallecidos”.

“Estos ataques frontales contra las corporaciones como lo vimos en Apodaca como lo vimos en Linares no se había visto recientemente. Ya llevamos más de once elementos de seguridad caídos en nuestro Estado y no vemos a un Gobernador echado para adelante, ni siquiera sale el gobernador a dar la cara”, dijo el legislador.

Seguridad no debe politizarse, pide MC

Sandra Pámanes Ortiz, vicecoordinadora de la bancada de MC en el Congreso local lamentó que Carlos de la Fuente politice el tema de seguridad en el estado, y llamó a los Ayuntamientos azules y tricolores para que se coordinen con el Gobierno del estado, para fortalecer la estrategia de seguridad en Nuevo León.

Explicó que en los casos en que no han fluido recursos del estado hacia los municipios en materia de seguridad, es porque no se han presentado proyectos precisos para su uso, y existen alcaldes que quieren “cheques en blanco” con dineros que podrían no ser utilizados en este propósito.

“Este tema de seguridad no debe politizarse ni tomarse a la ligera, como lo hacen PRI y PAN y sus alcaldes, porque en ese sentido no vamos a encontrar soluciones y sí muchas excusas como lo han venido haciendo ellos en un tema tan delicado”.

“A diferencia de lo que dice Carlos de la Fuente, falta coordinación, pero los municipios tienen que hacer su parte. Tienen que incrementar el número de elementos. Hay respaldo y colaboración del estado y la Federación, contrario al discurso político que ellos han utilizado”, dijo.

Pámanes Ortiz dijo que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios se ha coordinado con los alcaldes, y la policía estatal Fuerza Civil ha intervenido de manera constante en respaldo de las corporaciones municipales.