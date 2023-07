Xóchitl Gálvez se registra como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Montada en su bicicleta, minutos después de las 11 de la mañana la senadora Xóchitl Gálvez llegó a las oficinas del PAN para registrarse como aspirante a Responsable Nacional para la construcción del Frente Amplio por México.

Tras bajarse de su bicicleta y quitarse el casco, la legisladora hidalguense respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador quien la acusó de ser la candidata de la derecha.

El presidente, ante lo evidente, no le queda más que descalificar. Ya le dije que es un macho, aunque se caliente. A mí lo que me calienta es la tala de árboles, que se genere energía con combustibles fósiles, el que no atienda la seguridad”, señaló Gálvez.