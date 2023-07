AMLO recomienda ahora la cumbia de Raymix como opción contra los corridos tumbados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La sugerencia número ocho de playlist del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los jóvenes no tengan como única opción escuchar corridos tumbados fue la composición de un joven mexiquense: “Oye, mujer”, de Raymix.

“Vámonos con la cumbia, vamos para los jóvenes. No tienen que estar escuchando de que ‘la Mercedes Benz’ y que ‘me la paso muy bien con mis tachas y calibre 50’, todas esas cosas. No, no, no, música buena, de jóvenes. Es el repertorio nuestro”, dijo poco antes de despedir la conferencia en Palacio Nacional.

Desde el lunes de la semana pasada el mandatario federal ha sugerido canciones para llamar a jóvenes que no solo se queden con letras que generan una idea falsa sobre las condiciones en que viven quienes se dedican a la venta de droga o a consumirla.

También indicó que no busca prohibir la creación, distribución o difusión de corridos tumbados o narcocorridos pero expuso la necesidad de que este sector de la población no tengan como única selección elementos que generan apología del delito.