AMLO se reúne con co-presidente de Televisa, Bernardo Gómez en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Rodeado de vallas por la “protección” a Palacio Nacional, en moto y con sus escoltas antes de las 9:00 horas llegó el co-presidente de Televisa, Bernardo Gómez, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A su salida únicamente dijo que en el encuentro le fue “increíble” y abordaron “puras cosas padres”, se despidió y se fue.

En esta ocasión no se debió a una reunión con el consejo asesor de negocios, pues fue el único en acudir a la sede presidencial cuando transcurría la conferencia en el salón Tesorería sin el resto de empresarios que normalmente acuden a este tipo de encuentros.

Tampoco se ha dado en medio del cierre de una operación financiera como lo fue la fusión de Televisa con Univisión cuando Gómez informó al mandatario.

La reunión se dio en medio de las críticas que ha hecho el presidente a Televisa y sus programas que responden a las campañas que, acusa, vienen desde la alianza opositora comandada por Claudio X. González y Carlos Salinas para promover a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial hacia 2024.

Todavía esta mañana el presiente López Obrador recordó: “Les consta a ustedes que yo les dije: Ya decidieron, ya todo lo demás es una faramalla, usé hasta la misma palabra, el mismo término. Y les dije: Ya les voy a dar a conocer el nombre. Y como ya habían echado a andar la cargada”.

A partir del inicio del proceso de selección de su candidatura, dijo, desde la oposición se empezó a hacer evidente la promoción.

“Con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo para tratar de engañar que ahora sí se iba a voltear a ver al pueblo, que ahora sí ya tomaban nota y se iba a atender al pueblo, cuando se trata pues de una señora del mismo grupo, impulsada por ellos”, expresó.

Enseguida vino el reproche a Televisa: “Vean lo que dice Aguilar Camín de la señora Xóchitl en estos días, y todos ellos, los de Televisa, los que hacen los análisis, le dedicaron como media hora a hablar de las virtudes de la señora Xóchitl. Y pues ya sabemos en qué consisten esas estrategias, es inflar a las personas con publicidad”.

A este contexto se suma el reclamo que hace el aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López, en todas las plazas públicas al reclamar que Televisa lo vetó aún como secretario de Gobernación, cuando encabezó las conferencias del presidente quien se mantuvo aislado por contagio de covid-19, a lo cual ha respondido que no le importa pero que también deberían sacarlo de sus telenovelas, en referencia del programa de parodia “El privilegio de mandar”.

Ha repetido una frase de hace más de 15 años: “Sí él pueblo se organiza, no nos gana Televisa”, en un parafraseo a López Obrador quien por años también acusó a la televisora de vetar a su movimiento y favorecer a la oligarquía o “la mafia del poder”.

Bernardo Gómez ha sido reconocido por el presidente López Obrador como quien le alertó que no iban a querer entregarle la presidencia aún con los resultados electorales en 2006, hecho del que dio cuenta el 4 de marzo de 2021, justo cuando hablaba de la campaña en su contra pagada por sus adversarios a Televisa.

“En contra de nosotros abiertamente y con campañas de desprestigio; bueno, desde el 2006, tengo toda la información, no invento nada. Claudio X. González, que era el presidente del consejo empresarial, fue el que encabezó la campaña en contra de nosotros y financiaron la campaña, pagaban en Televisa y en las televisoras, pagaban mensajes en contra nuestra. Y estaba prohibido por ley, pero pues ellos eran los dueños de México o se sentían los dueños del país” comentó.

En ese momento el presidente contó “hay una muy buena anécdota que la voy a recordar. Como una semana antes de la elección me tocó comer con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, básicamente con ellos dos, y me entregan un decreto presidencial, un proyecto de decreto presidencial, que yo supuestamente había elaborado, utilizaban hasta mis palabras -ahí lo tengo de recuerdo porque me quedé con él- en donde yo iba a expropiar Televisa. Hasta me llamó la atención porque ni sabía yo cuántas empresas tenía Televisa, pero ahí venían señaladas todas, y utilizando mi lenguaje, que iba ser la primera acción de mi gobierno”.

Incluso reprodujo un diálogo del que supo entre Emilio Azcárraga y Claudio X. González para echar abajo su probable triunfo electoral

“‘Por ningún motivo hay que dejar que gane Andrés Manuel’. Creo que eso fue antes, porque Emilio resistía y decía:

-No ¿y la credibilidad?

-No, hombre, no te preocupes, en un mes la recuperas, si pierdes credibilidad. Lo que hay que hacer es que no pase.

Y ya saben ustedes lo que hicieron: se robaron la elección presidencial.

¿Quieren más información sobre esto, de cómo actúan? Pues el día de la elección estaba en mi departamento y estaba yo recibiendo reportes desde la mañana, encuestas de salida. Íbamos arriba, arriba, arriba, el día de la elección”, hizo el recuento.

El presidente relató que a las 18:00 horas recibió una una llamada de Bernardo Gómez, quien le dijo: “‘Ya ganaron o ya ganaste, nada más que defiendan el triunfo, porque no van a querer entregarles la Presidencia’. Y así fue. Creo que después Calderón, en represalia, le sugirió a Bernardo que se fuera del país, porque seguramente grabaron la llamada (…) pues fue un gran fraude y en ese fraude estuvo Claudio X. González”.

Gómez es ahora el enlace principal con el gobierno de López Obrador, como co-presidente de Televisa pero también como quien desde noviembre de 2018, en su periodo de transición, lo llamó para que junto con Alfonso Romo, Ricardo Salinas Pliego, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán hijo formaran el Consejo Asesor de apoyo al presidente.

El empresario también se caracteriza por su aversión a las entrevistas de medios y acercamiento de reporteros, generalmente no dice ninguna palabra y cuando alguno le pregunta algo al salir de Palacio pide investigar de quién se trata.

En esta ocasión fueron breves las palabras que dirigió a los medios, tomó su moto y sin colocarse el casco arrancó para salir de las inmediaciones de Palacio Nacional.