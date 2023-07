AMLO se reúne con equipo de Alejandra Frausto para dar seguimiento a la política cultural

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con funcionarios de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para abordar temas de recuperación de patrimonio y seguimiento a obras de reconstrucción por los sismos de 2017 relacionados con las iglesias.

“Nos reunimos con todo el equipo de la Secretaría de Cultura. Estos servidores públicos, mujeres y hombres, han trabajado mucho a favor de la creación artística y enalteciendo la grandeza del México profundo”, escribió en redes sociales.

Al salir de la reunión en Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, detalló que lo más relevante es “concluir las 926 obras que tenemos en reconstrucción de templos dañados, por los sismos, pero en realidad la confianza y la escucha y el respeto del presidente con la política cultural que ha sido ejemplo”.

Agregó que buscan que reconozca a la diversidad cultural como la mayor riqueza de la humanidad, porque en ese aspecto se vence el clasismo, racismo y la discriminación, que genera enfrentamientos en otros países del mundo” y consideró que México es un país de libertades, que tienen que ver con el apoyo a la creación con total libertad, el apoyo a todas las disciplinas artísticas.

Su equipo expuso todas las áreas de cultura, desde el rescate de las bibliotecas, los acervos que se entregan, los temas de patrimonio, de las bellas artes, la restauración de Catedral, el sistema eléctrico de Bellas Artes, antropología, lo relacionado con fortalecer lo estructural y la atención a la infraestructura cultural, que en algunos casos desde hace 60 años no se le daba atención.

Aseguró que ya no solo se trata de atender Chapultepec y Los Pinos “sino todo lo que estamos haciendo en los estados, la descentralización del esfuerzo en cultura es importantísimo, porque antes más del 80% de la vida o el esfuerzo cultural se concentraba en esta ciudad, y ahora no solo estamos en los estados, sino en más de 2 mil 300 municipios, estamos prácticamente en todo el país. Es un mostrar cómo la política cultural es un eje de transformación y no es un adorno o un accesorio que pueda ser prescindible”, informó.