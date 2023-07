Raymix agradece a AMLO por recomendar su cumbia; esto opina de los corridos tumbados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El músico Raymix celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo incluyera en su lista de recomendaciones musicales e incluso secundó la opinión del mandatario contra las canciones que aluden al narcotráfico.

“Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!!”, tuiteó Raymix.

El músico mexiquense publicó el video en el que el mandatario recomienda su canción “Oye Mujer” y donde él mismo fijó una postura sobre los corridos tumbados, género en el que han destacado artistas como Peso Pluma y Natanael Cano.

“¡Mira el Presidente está sonriendo!” dijo Raymix en su video y luego señaló:

“Efectivamente, gente, gente, gente, gente, por favor, procuren ser más selectivos con lo que escuchan. No trae nada bueno escuchar canciones que hacen alusión a la guerra, al narcotráfico, a las drogas, a la violencia, a la soberbia, eso no es humanidad, mi gente.

“Todos mis colegas músicos motívense porque yo conozco a muchos que están tristes porque mucha música de la que escribimos, si no le ponemos cosas de este tipo o si no hacemos la música con cierto morbo, pues la gente no la escucha y tienen razón.

“Aún se puede hacer buena música, bonitas melodías, bonitas letras, cosas de la vida y siempre cantar de una manera artística las cosas”, consideró.

Hoy el mismísimo Presidente @lopezobrador_ puso mi música en su conferencia!!!! GRACIAS de verdad!!!! uD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83DuDE2DuD83EuDD79 pic.twitter.com/4fddl0U5M1 — Raymix (@raymixmusic) July 5, 2023

Originario de San José del Vidrio en el Estado de México, Edmundo Gómez Moreno es, además de músico experto en “electrocumbia”, ingeniero aeroespacial por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN). También entró a un programa de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su siglas en inglés).

Su canción Oye Mujer lleva 861 millones de reproducciones en YouTube desde que se publicó en 2015.