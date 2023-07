Santiago Creel debería estar enojado con Salinas, Calderón y Fox por elegir a Xóchitl Gálvez: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Como dice el clásico de la oposición “y yo por qué” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las acusaciones del panista Santiago Creel quien, dijo, debería estar enojado con Diego Fernández de Cevallos, Carlos Salinas, Felipe Calderón, Vicente Fox y Claudio X González a quienes señaló cómo los responsables de elegir a Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición hacia 2024.

El presidente lamentó que Creel lo culpe, “ahora resulta que se enojan conmigo” y reprodujo el video en el que el panista expresa: “Cómo se atrevió este desgraciado presidente".

“Miren lo que dijo ayer, me da hasta pena pero cómo está conferencia tiene que ser muy dinámica, si no nos quedamos en lo abstracto, en la teoría y es teoría y práctica es pensamiento y acción. Miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí es el colmo”, indicó.