“Ya pasó la hora de decir me voy”, dice Monreal a Ebrard ante advertencia de ruptura con Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador con licencia y aspirante a obtener la candidatura presidencial por Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que ya es “muy tarde” para romper la unidad y abandonar el partido, aún si las preferencias no lo favorecen.

Lo anterior luego de que el excanciller Marcelo Ebrard advirtiera que podría romper con Morena en caso de que hubiera “chanchullo” en la encuesta para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, que se definirá el próximo 6 de septiembre.

“Si me hacen chanchullo no sería irse a otro partido, tendría que denunciar que lo hicieron, sería una ruptura, una catástrofe para Morena, no creo que vaya a suceder, pero sería el único escenario en el que podría tener una situación de esa naturaleza”, comentó el excanciller en el marco del primer conversatorio organizado por Proceso.