AMLO arremete de nuevo contra comentaristas de Televisa y pide equilibrio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevo criticó las posturas que se exponen en programas de opinión y análisis de Televisa, medio al que sugirió dos formas de equilibrar y cuestionó: “¿Tienen que tener los medios de información periodistas mercenarios? ¿Es válido?”.

Primero consideró que “no es todo Televisa, ya ha habido cambios, antes estaba peor”, pero reclamó que en la televisora queda un segmento “que lo usan para golpear y se lavan las manos como Poncio Pilatos los dueños con el estribillo de que la nota es la nota y tienen que garantizar la libertad que tienen los comentaristas y que no los pueden censurar, pues claro que no los deben censurar”.

Enseguida expuso las dos formas de equilibrar: la primera es que inviten a quienes están de cada lado, porque considera que están “muy ladeados, su programa de Tercer Grado, todos en contra de nosotros. No hay equilibrio, siempre es paliza como en el béisbol o goliza”.

La otra forma de equilibrar, afirmó, es con un código de ética y respeto, no dar a conocer información que no tiene sustento o si no hay pruebas, porque eso ya es calumnia y difamación.

“Poco a poco, estoy seguro, van a irse autolimitando porque les conviene, si no pierden credibilidad”, y al mismo tiempo refirió que tampoco le afectan las críticas de Héctor Aguilar Camín “porque cada quien tiene su historia, si es hasta un timbre de orgullo un insulto de esa gente, si me halagaran podría ser motivo de preocupación”, señaló.

El presidente también se refirió a Sergio Sarmiento, Leo Zuckerman, Raymundo Rivapalacio, Ciro Gómez Leyva y a Joaquín López Dóriga, a quienes reprochó que se sumen a echar a andar una cargada a favor de Xóchitl Gálvez.

“Pero somos libres y no debe haber ninguna represalia de ningún tipo, no debe haber censura”, indicó.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, en varias ocasiones el mandatario mexicano se refirió a Televisa y a los comentaristas de quienes insistió que están “al servicio de los conservadores, de los potentados”; agregó que el periodista Rivapalacio “calumnia, pero sin ningún recato”, y criticó que escribiera un artículo contra Andrea Chávez.

“¿Con qué autoridad moral? Él estuvo con Salinas de Gortari, uno de los gobiernos más corruptos. No, no uno de los gobiernos más corruptos, el gobierno más corrupto que ha habido en México, más que el de Santa Anna, más que el de Porfirio Díaz. Les debería dar vergüenza. Ah, pero ahora resulta que son los paladines de la justicia, de la libertad, de la democracia”, expuso.

De nuevo acusó: “Yo no sé cómo los dueños de Televisa no cuidan que quienes utilizan ese medio público concesionado actúen con apego a un código de ética. ¿Por qué no les piden que actúen con absoluta libertad, pero que no calumnien, que se apeguen a la verdad, que no dañen el prestigio de las personas, que respeten?”.

Les reprochó que incluyan a Jorge Castañeda, quien ha ofendido a pueblos de Oaxaca. “‘Ah, es que es intelectual, fue ministro de Relaciones Exteriores con Fox, es una eminencia, un sabiondo’. Pero, ¿por qué esas actitudes totalmente inmorales? Y no es para que lo censuren, sino ¿qué, no les pueden decir? ¿O para eso los tienen, para que se lancen? O sea, ¿les pagan para eso, para hacer ese tipo de periodismo, entre comillas?”.

Pidió que por lo menos se tenga réplica, después también afirmó que su gobierno no va a cometer ningún acto que atente contra la libertad de expresión aunque se excedan, porque tiene a su ángel de la guarda que es el pueblo.