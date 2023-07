AMLO pide que se investigue a la alcaldesa de Chilpancingo por reunión con líder de “Los Ardillos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que se inicie una investigación a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, por reunión con Celso Ortega Jiménez, líder de la organización criminal “Los Ardillos”.

“No puede haber contaminación, eso era cuando había corrupción e impunidad, cuando estaba García Luna y los demás. Ahora no se tolera la delincuencia”, señaló.

Tampoco consideró que la reunión tenga alguna repercusión porque “no tiene que ver con lo político, no debe haber distinción sea quien sea. Nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio que no debe haber amiguismo, ni inlfuyentismo, ni nepotismo, ni mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política en el ejercicio del gobiernos”.

Agregó que su gobierno se enfoca en acciones en contra de actos como los que se daban en anteriores administraciones porque “no se ordena desaparecer a nadie, no hay masacres, no hay represión, hay libertades (…) No les gusta a los conservas que yo reitere que no somos iguales”.