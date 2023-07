Samuel García, “ofendido” por la propuesta para unir a Xóchitl Gálvez y MC

MONTERREY, N. L., (apro).- El gobernador Samuel García se dijo “ofendido” por la posibilidad de que su partido, Movimiento Ciudadano, pueda sumarse a la panista Xóchitl Gálvez, quien aspira abanderar la alianza PRI, PAN y PRD, rumbo a los comicios presidenciales del 2024, como lo consideró el senador naranja Clemente Castañeda.

El mandatario emecista reiteró hoy su repudio a la unión política que establecieron los tres partidos en el llamado Frente Amplio por México, al mencionar que tricolores y albiazules son sus enemigos en la entidad.

“Esa pregunta hasta ofende. Respeto mucho a Clemente, es mi amigo y le digo hasta compadre, pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN. Son nuestros enemigos. Vean aquí en Nuevo León cómo todos los días están jodiendo. Quiero que me reconozcan los logros en economía.

“A ver si un día se dignan de dejar de joder y ayudar a Nuevo León a salir adelante. No hay un día que le marquen a mis secretarios a decir cómo ayudo, como le hacemos para hacer una ley que genere más inversión. No hay un día que esos partidos no se dediquen a joder y corromper, porque esos partidos están podridos, llenos de factureras, de transas”, dijo exaltado García Sepúlveda.

El jueves, Castañeda Hoflich dijo en entrevista que si Gálvez es la candidata del Frente, MC debería discutir “las posibilidades” con ella.

Inmediatamente después, Dante Delgado, dirigente nacional emecista canceló cualquier posibilidad de relación con tricolores y albiazules. “En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el Titanic de la Alianza tampoco”, tuiteó.

En abono al rechazo de Delgado, Samuel García reiteró su renuencia personal a ir acompañado del que llamó PRIAN: “Ni a la esquina, subrayado, en bolt y en itálicas. No hay manera de que convivamos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país. No hay manera”.

El mandatario nuevoleonés pidió a los políticos “que andan ya bien alborotados”, que se pongan “a jalar”, pues las campañas presidenciales empiezan en marzo.

Samuel García ofreció hoy una conferencia de prensa para informar que Nuevo León ha generado en el primer semestre del año 63 mil 342 plazas laborales. y es líder en el rubro a nivel nacional.