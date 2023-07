Adán Augusto: “López Obrador, mi amigo, mi hermano, mi maestro”

CÁRDENAS, Tab. (proceso.com.mx).- Al grito de ¡presidente, presidente!”, Adán Augusto López Hernández llegó a esta ciudad el sábado 8 para celebrar su primera asamblea informativa en su estado natal, y volvió a arremeter contra la empresa Televisa que, asegura el aspirante presidencial, lo tiene vetado en sus noticiarios.

Desde Cárdenas, “donde se tuvo el primer gobierno democrático”, Adán Augusto reconoció a los tabasqueños iniciadores del movimiento nacional que ahora busca dirigir a nivel nacional, y entre ellos nombró a Darwin González Ballinas, Enrique Fernández Valdez y Pedro Mayo.

Dijo que en este movimiento no tienen cabida los caciques ni los falsos aspirantes a caciques, agregó que nadie tiene escriturado Tabasco. El pueblo es que el que manda, sentenció, y advirtió:

“Los que sean caciques o se sientan caciques, que se vayan. Esos no van a estar en Tabasco. Ha costado tantos años de lucha y de entrega, como para que ahora vengamos a satisfacer el ego de unos cuantos. No, este movimiento es fuerte y se debe a ustedes, no podemos fallarles.”

Adán Augusto refirió que sus adversarios y críticos tabasqueños han lanzado una campaña que busca desprestigiarlo difundiendo información falsa sobre su paso como gobernador de la entidad.

Puntualizó que no es cierto lo que dicen sus detractores acerca de que haya endeudado a Tabasco, pues su gobierno recibió una deuda pública de seis mil 700 millones de pesos que hoy ha descendido a cinco mil 300 millones, es decir mil 400 millones de pesos menos.

Expuso que su gobierno hizo obra pública, plantas potabilizadoras, hospitales móviles, y que en el contexto de la pandemia por el covid-19 dejó el hospital de Villahermosa “funcionando al 100”.

Señaló que lo han llegado a cuestionar porque “se junta con los del pasado”, como lo hace ahora con los petroleros, “pero los petroleros son pueblo”.

Acto seguido, agradeció a los trabajadores petroleros y a sus líderes por acompañarlo en este movimiento, y dijo que igual va con los maestros, con los burócratas, “con todos, porque es por Tabasco y es por México”.

Destacó también la presencia de los adultos mayores en la asamblea informativa, pues aseveró que sin ellos este movimiento nunca hubiera triunfado. Añadió que ellos lo han acompañado desde su lucha en Nacajuca, en la región de la Chontalpa.

“López Obrador es un orgullo para todos los tabasqueños”

Adán Augusto reseñó las elecciones presidenciales de 2006 y de 2012, en las que aseveró que “le robaron la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador y a todos los mexicanos”. Y después indicó que, como en 2006, en 2012 “Televisa diseñó a un candidato, dibujó un presidente y lo sentó en la silla presidencial, y hasta esposa le consiguieron a ese presidente”.

Dijo que, tras el robo de las elecciones en 2012, empezaron las luchas en defensa de la educación pública, en defensa del petróleo, en defensa de la energía eléctrica y en contra de las reformas peñistas.

Recordó que, aunque le dio un infarto al ahora presidente, después de 20 días se recuperó y continuó con su lucha férrea hasta llegar a 2018, cuando por fin triunfó el inicio de la Cuarta Transformación. Tan sólo en Tabasco, expuso, votaron por AMLO, 83% de los electores.

El recurso de los adultos mayores

Evocó que una de las primeras acciones de López Obrador consistió en cumplir con su palabra empeñada de garantizar la pensión para los adultos mayores, programa que en marzo de 2019 ya otorgaba 2 mil 400 pesos bimestrales a cada uno de los beneficiarios, monto que ahora se ha incrementado y el año próximo llegará a seis mil pesos bimestrales.

Entonces el exsecretario de Gobernación atajó: “no le crean a los de la alianza opositora que andan diciendo que con el fin del sexenio de López Obrador se acabará esa pensión, pues ya el presidente sentenció el 1 de julio en el Zócalo que, venga quien venga, la pensión universal se queda”.

Como en otras ocasiones, reiteró: “no sólo se queda la pensión universal de 4 mil 800 pesos, sino que aumentará 25%. Es decir, se les darán seis mil pesos a todos los beneficiarios”.

Adversarios mediáticos

El aspirante morenista reclamó que, como al presidente López Obrador en 2006, Televisa lo haya invisibilizado en sus noticiarios, que no dicen ni pasan una sola imagen de él. Y tras insistir en que esa empresa lo tiene vetado, señaló que eso no le preocupa ni le interesa, porque lo que le interesa es “entrevistarse con la gente, no con esas empresas mediáticas”.

“Ya me mandaron a un emisario, como le llaman; un amigo fue a verme y me dijo: ‘dicen meros meros de Televisa que te invitan un café, que te sientes con ellos para que puedas aparecer en todos los noticiarios y programas de Televisa”, reveló.

Y entonces arremetió contra la televisora: “¡Que se vayan a volar, yo no quiero nada con ellos! ¡Nunca con Televisa! Acuérdense de aquella consigna de 2006: ‘Si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa’. Televisa no nos ganó y no nos va a ganar”.

También refirió que “andan otros por ahí los de LatinUS. Acá no voy a mencionar sus nombres. Son políticos corruptos, marrulleros, que de la noche a la mañana se volvieron empresarios. Contrataron a un gatillero del periodismo. Pero nosotros no les tememos. No les tenemos miedo, porque con ellos nada”.

“También esos ya me mandaron a decir que si cuando voy a ir al estudio de LatinUS. Nunca. Pero nunca voy a ir a LatinUS, capaz que voy y me roban hasta el Santo Niño de Atocha que me regalaron en Zacatecas. Ahora ya también pura guerra sucia”, añadió.

Afirmó que los cinco millones de pesos que le ofreció su partido para viáticos en este proceso, los cedió para que esos recursos se inviertan en dos centros de salud en dos lugares muy marginados del país, uno en el estado de Veracruz y otro en Guerrero.

“Va a alcanzar y hasta va a sobrar, porque no los va a administrar LatinUS”, bromeó y recibió el aplauso de sus simpatizantes.

Antes de finalizar, Adán Augusto elogió de nuevo a López Obrador, de quien dijo que es su amigo, su hermano, pero que lo más importante es que es y fue su maestro, porque lo poco o mucho que sabe se lo debe a ese “tabasqueño excepcional”.

El movimiento que ahora buscar encabezar, destacó Adán Augusto, “se construyó con las tres S: suela en los zapatos, sudor en la frente y salida por la palabra empeñada”.

Y remató subrayando que, si algo le aprendió a Andrés Manuel López Obrador fue a cumplir la palabra, y se comprometió a que él le va a cumplir a Tabasco y a México.