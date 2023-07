Adán Augusto señala que Silvano Aureoles otorgó contratos millonarios a los dueños de Latinus

MORELIA, Mich. (proceso.com.mx).- En su visita a la ciudad de Lázaro Cárdenas, el aspirante presidencial morenista Adán Augusto López Hernández, señaló que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo otorgó contratos por 3 mil 400 millones de pesos a los dueños de Latinus, porque “él es socio” de ese portal informativo.

Mencionó que entre los socios de ese medio digital hay gobernadores, exgobernadores y sus familiares, que en el sexenio anterior estuvieron vendiendo al gobierno michoacano, entre otras cosas, cajas de paracetamol en 784 pesos, cuando el precio en las farmacias va de 10 pesos en similares hasta 90 pesos en marcas de patente.

Son unos reverendos ladrones” exclamó el exsecretario de Gobernación, tras afirmar que “la justicia tarda, pero va a llegar, sobre todo aquí en Michoacán; que no se anden haciendo víctimas, que paguen los saqueos que hicieron al pueblo…, creen que no sabemos los negocios que hicieron con los centros de vigilancia”.

Y luego de lanzarse nuevamente contra Televisa, adonde dijo que no le interesa ser entrevistado, se referió a Latinus, que “ya contrató a un gatillero del periodismo, a un mercachifle del periodismo, y también ese ya me mandó decir: ‘¿Oye, Adán Augusto, ¿y por qué no vas a una entrevista con el señor (Carlos) Loret?’ (Pero) qué tal si voy y me roban hasta la oración a San Pedro y San Pablo que me regalaron hoy en Tabasco, nunca”, comentó.

Acompañado por el diputado federal Leonel Godoy Rangel, quien es coordinador de sus recorridos a nivel nacional, y del diputado local Fidel Calderón Torreblanca, entre otros colaboradores, Adán Augusto López dijo que “en los últimos cien años México sólo ha tenido dos grandes presidentes, dos transformadores, uno michoacano y el otro tabasqueño: Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador”.

Destacó que el general Lázaro Cárdenas rescató el petróleo mexicano, impulsó la educación técnica, dio seguridad al ejido con la reforma agraria y estableció la política exterior de no intervención, mientras que de López Obrador resaltó los programas sociales, la transformación de la vida pública y la construcción de la revolución de las conciencias.

Ante simpatizantes que varias veces interrumpieron su discurso coreando “¡Presidente!, ¡Presidente!”, el exsecretario de Gobernación calificó al puerto de la ciudad de Lázaro Cárdenas como “el de mayor proyección nacional y quiero comprometer nuestros esfuerzos para que sea ejemplo de desarrollo económico a nivel nacional, es lo menos que merece este hermoso rincón de México”.

Comentó que el presidente López Obrador “ha sentado las bases y ya es propiedad de la Secretaría de Marina la tierra para desarrollar la segunda etapa del puerto de Lázaro Cárdenas, porque va a ser eje del desarrollo económico; ya tenemos en el Pacífico a Manzanillo y Salina Cruz, falta que fortalezcamos a Lázaro Cárdenas y lo vamos a hacer porque es el puerto del futuro en este país, necesitamos que haya generación de empleos, atención para todos y eso solamente si fortalecemos a este puerto, ese es nuestro compromiso”.

Durante su mensaje, López Hernández, quien en sus aspiraciones presidenciales ha recibido el apoyo político del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aprovechó para devolverle la cortesía haciendo un llamado a sus simpatizantes:

“No hay que dejar solo al gobernador, es un gran michoacano, es una gente noble, una gente esforzada, trabajadora y que me consta que está entregando hasta el último de sus alientos para sacar adelante al estado que estaba saqueado, abandonado y destrozado”.

Prometió: “Lo vamos a ayudar entre todos y va a recuperarse la seguridad en Michoacán, hay un gran gobernador, vamos a ayudar todos a Alfredo (Ramírez Bedolla), es junto a él que se va a conseguir la transformación de Michoacán”.