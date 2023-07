Ildefonso Guajardo también se baja de la contienda presidencial; esta será su tarea en el Frente

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).- El diputado federal Ildefonso Guajardo Villarreal anunció su declinación del Frente Amplio por México para buscar la Presidencia de la República, y anunció que se encargará, ahora de las relaciones internacionales de la alianza tripartidista.

Mediante un video que difundió en redes sociales, el nuevoleonés reconoció que después de cinco meses de recorrer el país, para escuchar el sentir ciudadano, se dio cuenta de que no había conseguido captar la atención de la ciudadanía, por lo que decidió bajarse de la contienda.

“Con el realismo que me caracteriza, reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita aspirar a competir. Hoy he resuelto declinar mi aspiración personal, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo de libertades y oportunidades”, dijo.

Buen día amigas y amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante.



uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/Gsgyx6BMxd — Ildefonso Guajardo Villarreal (@ildefonsogv) July 9, 2023

El secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) dijo que aceptó la invitación de los presidentes del PRI, PAN y PRD que conforman la alianza para que coordine la vinculación internacional del Frente, para contrarrestar en el 2024 “una elección de Estado” que ya se fragua desde el Palacio Nacional, según señaló.

Dijo que en esta nueva posición buscará que el mundo observe a México y se aproximará a organismos internacionales para explicar en el exterior en qué consiste el Frente Amplio por México y la lucha que darán en los comicios presidenciales que se aproximan.

Esta mañana he recibido la invitación del #FrenteAmplioPorMexico y de los presidentes de los tres partidos que lo integran, el @PRI_Nacional, el @AccionNacional y el @PRDMexico para dirigir la vinculación internacional de este frente. pic.twitter.com/PD9ewEufj3 — Ildefonso Guajardo Villarreal (@ildefonsogv) July 9, 2023

En respuesta al anuncio, Alejandro Moreno, dirigente nacional tricolor, encomió el trabajo del diputado federal que declina, y lo felicitó por su decisión.

“Las dirigencias del PAN, PRI y PRD, y representantes ciudadanos, hemos invitado al Mtro. @ildefonsogv a sumarse como responsable para dirigir la vinculación internacional del #FrenteAmplioPorMéxico. Nos enorgullece informar que ha aceptado nuestra propuesta. Reconocemos su experiencia y capacidad probada. Así lo ha demostrado durante su trayectoria política, en el servicio público y privado”, escribió el priista.

Guajardo Villarreal es el político que más recientemente ha declinado sus aspiraciones presidenciales en la alianza tripartidista, junto a Lilly Téllez, Mauricio Vila, Claudia Ruiz Massieu, Alejandro Murat, Juan Carlos Romero Hicks y José Ángel Gurría, entre otros, que también han dejado la contienda interna por diversos motivos.