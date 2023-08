AMLO pide esperar la investigación en el caso del médico acusado de posesión de fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para determinar si el anestesiólogo Gustavo Darwin es culpable en la investigación que se le sigue por posesión de fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esperar la investigación y “si él es inocente no va a perder su casa, no va a perder nada”, pero si “está metido” en un delito, “entonces sí va a tener problemas con la justicia”.

A la comunidad médica que se manifiesta llamó a que no se preocupen porque si este caso es una injusticia de inmediato se va a atender, incluso se exhibirá en la conferencia, pero pidió que no se dejen manipular. “Si me dicen: ¿Qué hacen los adversarios a la transformación?, Manipulan, contesto”, dijo.

“Que se haga la investigación y hay que esperarnos a ver qué va a suceder, la autoridad competente va a resolver y hay que tener confianza en eso. Si no se cometió ningún delito no tiene nada que temer porque no se cometen injusticias en el gobierno nuestro y aunque corresponda a la fiscalía o al Poder Judicial, que está en contra de nosotros casi por entero, de todas maneras nosotros lo denunciamos si es una injusticia”, indicó.

En un escenario contrario, el mandatario federal aseguró que “si está metido y la autoridad prueba que sí estaba haciendo uso indebido de fentanilo o de cualquier droga entonces sí va a tener problemas con la justicia”.

Argumentó que su gobierno actúa para evitar la introducción de drogas “y muchos, no sé si sea este caso, desde luego, además es un médico, según entiendo, anestesiólogo, no tiene por qué preocuparse en nada, nosotros no cometemos actos arbitrarios, no vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo, eso no es así”.

De nuevo llamó a tener confianza porque su administración tiene convicciones y, primero, no van a cometer ninguna injusticia; segundo, no permiten la corrupción y por esa razón, dijo, lo pueden llamar peje pero no lagarto, por lo que también se puede enfrentar “siempre a los oligarcas corruptos, si no ya me hubiesen destruido políticamente hablando”.

Para atender casos de otros médicos detenidos por tener fentanilo que compran para cuestiones de salud, el presidente dijo que acudirá a Alejandro Svarch Pérez, titular de la Cofepris, y expuso que “sí hay un programa para evitar el tráfico de fentanilo porque es muy dañino, está causando la muerte de más de 100 mil jóvenes. Eso es una pandemia, es una situación muy dolorosa”.

Recordó que con ese propósito la Marina tiene el control en los puertos y hay una lista de sustancias que deben ser cuidadas, definidas por la ONU, y México está dentro del programa, pero se cuida todo lo relacionado con la importación de esos precursores.